Uz Rēzeknes-Ludzas autoceļa notikusi smaga vairāku auto sadursme - gājis bojā nepilngadīgais
Uz autoceļa A12, kas savieno Rēzekni ar Ludzu, notikusi smaga vairāku auto sadursme. Kā ziņo "Degpunktā", avārijā gājis bojā nepilngadīgs jaunietis, un saņemtas ziņas par vismaz sešiem cietušajiem.
“Negadījumā iesaistītas sešas personas, viena nepilngadīga persona gāja bojā. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus,” raidījumam norāda Valsts policija. Notikuma vietā patlaban strādā glābēji, mediķi un Valsts policija. Satiksme notikuma vietā šobrīd ir daļēji traucēta.
Sandra norāda, ka minētajā ceļa posmā autovadītāji nereti ir pārdroši un joņo pa ceļu pat ar 120km/h un vairāk. Bet Aldis viņai oponē, norādot, ka pēdējo 5 gadu laikā ceļaposmā nav manījis nevienu "lidotāju". "Labs un vienkārš ceļš ar nelielu satiksmes plūsmu. Vietas lai avarētu tikpat kā nav. Tātad avariju iemesls varētu būt vai nu nopirkts auto vai nopirktas tiesības, bet tā kā braukšanas iemaņas nopirkt nevar, tad daudziem tās trūkst. 90% tas arī ir avarēšanas iemesls," uzskata vīrietis.
Bet Alvīne piebilst, ka ceļa posms ir līkumains: "Uz Ludzu tāds līkumains ceļš. Kāpēc cilvēki ir tik pārgalvīgi un domā ka viņiem viss izdosies-apdzīt, drāzties nenormālā ātrumā u.t.t. Ja sevis nav žēl,pasargājiet citus..." pauž sieviete.
Neoficiāla informācija liecina, ka par pusaudža dzīvību mediķi cīnījās ilgāku laiku. Šobrīd tiek skaidroti avārijas iemesli un par notikušo tiks uzsākts kriminālprocess.