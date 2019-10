Paracetamols grūtniecēm? Tomēr nē!

Bristoles Universitātes (Lielbritānija) zinātnieki nolēma noskaidrot, vai paracetamola lietošana no 18. līdz 32. grūtniecības nedēļai var negatīvi iespaidot mazuļa kognitīvo un emocionālo attīstību.

Lai to izpētītu, regulāri tika testēta bērnu spēja iegaumēt informāciju, viņu IQ un temperaments, sākot no 6 mēnešu vecuma līdz 17 gadiem. Pavisam tika izmeklēti vairāk nekā 14 000 bērnu; 43 % no tiem mātes grūtniecības laikā bija lietojušas paracetamolu, un tieši šiem bērniem biežāk bija problēmas ar hiperaktivitāti un uzmanības noturēšanu agrīnā vecumā.

Labā ziņa ir tāda, ka šie uzvedības sarežģījumi pēc pirmskolas izglītības iestāžu beigšanas parasti izzuda. Tomēr pētījuma autori aicina topošās māmiņas ņemt vērā paracetamola iespējamās blaknes, lai saudzētu sevi un mazuli.