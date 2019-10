Veseli punči un laimīgi bērni!

Mūsu ģimenei ir ļoti laba pieredze ar probiotiķu lietošanu profilaktiskos nolūkos, kas palīdz gan vecāku, gan bērnu organismam pierast pie jaunajiem apstākļiem un nesaslimt ar vēdera vīrusiem.

“Ceļotāju caureja” arī bērnudārzā

Kopš mūsu pirmā meita uzsāka savas bērnudārza gaitas, divas reizes gadā – kad vasaru nomaina rudens un ziemu – pavasaris – mūsu ģimenē visi profilaktiski lieto probiotiķus. Šogad vecākā meita sāk iet skolā, bet mūsu pastarīte – bērnudārzā. Un mūsu pārbaudītā recepte atkal tiek pielietota, jo īpaši tādēļ, ka skola un bērnudārzs, daudzo vīrusu dēļ, prasa papildus atbalstu organismam. Atcerējos savu iepriekšējo pieredzi no pirmās meitas bērnudārza laikiem. Sākuma posmā, tolaik mazajai četrgadniecei, bija neliela caureja un vēdergraizes. Nebūšanas “norakstīju” uz uztraukumu un vides maiņu. Taču izrādījās, bērnudārza gaitu uzsākšana pēc mājās pavadītā laika var izraisīt “ceļotāju caureju”. Tāpat kā ceļojums, arī jaunais bērnudārzs vai skola ir samērā liels pārbaudījums gan bērna imūnsistēmai, gan zarnu mikroflorai. Bērnudārzā visur ir citādas baktērijas kā tas bijis mājās. Otrs iemesls – neierasts ēdiens un cits dienas ritms, kas spēj izraisīt vēdera streiku. Protams, organisms ar laiku pieradīs pie jaunās vides, jaunā režīma, ēdiena un svešām baktērijām, bet sākuma posmā gan var neiet tik gludi, kā gribētos. Tādēļ profilaktiskos nolūkos mēs ņemam talkā probiotiķus.

Mācību gada sākuma posms emocionāli nav viegls arī vecākiem – liels uztraukums par to, kā meitas jutīsies jaunajās vietās, kā pašiem pagūt padarīt visus ikdienas darbus un vēl izvedāt meitas uz ārpusskolas nodarbībām. Tam visam klāt nepavisam negribas pievienot nepatīkamos vēdera darbības pārsteigumus. Mūsu recepte – katrs no mums rītu sāk ar vienu aptiekās nopērkamo vietējā farmācijas zīmola uztura bagātinātāju LYL BIOTIC kapsulu, kas satur 11,2 miljardus un 9 sugas organismam draudzīgo baktēriju. Nu jau esmu lietas kursā par to, ka lai šis probiotiķis sniegtu vēl lielāku vērtību organismam, tam klāt ir pievienots inulīns, lai labās baktērijas vairotos un pildītu savu funkciju. Kā mammu mani iepriecina arī tas, ka dienas deva ir tikai viena kapsula.

Atceros, pēc vecākās meitiņas pirmā gada bērnudārzā, secinājām, pateicoties mūsu profilaktiskajiem pasākumiem un biežām ģimenes pastaigām svaigā gaisā, meitēns slimoja daudz, daudz mazāk, salīdzinot ar grupiņas biedriem. Un, ja arī ko noķēra, izslimoja diezgan ātri un vieglākā formā, īpaši negantos vēdera vīrusus.

Foto: Publicitātes foto

Pierādīts pētījumos

Atzīšos, esmu skeptiska būtne, un pirms kaut ko sāku lietot pati, un kur nu vēl dot savai ģimenei, skurpulozi izpētu. Tad nu dalos savos atradumos – pētījumos – ar jums!

Pētījumos apstiprināts, ka probiotiķu lietošana, tieši Saccharomyces boulardii (S. boulardii) baktērija samazina akūtas caurejas ilgumu, mazina vēdera izeju skaitu un spēj normalizēt arī vēdera izejas konsistenci. Tas tika apstiprinās kādā pētījumā [1], kurā novēroja 100 hospitalizētus bērnus, kuriem bija akūta caureja, un, kuriem 5 dienas tika nozīmēta probiotiķu terapija. Vēl citā pētījumā [2], kurā tika novēroti 200 bērni ar akūtu caureju, tika secināts, ka jau pēc otrās probiotiķu lietošanas dienas, vēdera izejas biežums būtiski samazinājies, salīdzinot ar to bērnu grupu, kuri netika lietojuši probiotiķus ar S. boulardii baktēriju. Tāpat S. boulardii baktēriju uzņēmušajiem bērni izveseļojās ātrāk un viņiem bija īsāks slimnīcā pavadītais laiks. Šo pašu baktēriju pētnieki apstiprinājuši kā efektīvu līdzekli caurejas profilaksē. Zinot, ka tuvākajā laikā gaidāms kāds notikums, kas var radīt vēderam diskomfortu, jo būs jānonāk saskarsmē ar svešiem mikrobiem, probiotiķu lietošana apmēram nedēļu pirms gaidāmā pasākuma var samazināt iespēju saslimt ar tā dēvēto “ceļotāju caureju” [3], kuras principi darbojas ne tikai ceļojot, bet arī pie jebkuras krasas vides maiņas.

Vēl zīmīgs fakts, lai sagaidītu vēlamo rezultātu - pētnieki uzsver – ir jāpievērš uzmanība uz iepakojuma fiksētajam sastāvam - baktēriju daudzumam un sugu daudzveidībai [4]. Jo lielāks baktēriju skaits un plašāka to daudzveidība, jo probiotiķis būs efektīvāks. Tāpat pētījumos apstiprināts, ka baktērijas, kas iegūtas ar inovatīvo liofilizācijas metodi jeb izkaltētas saldējot, nezaudē savu stabilitāti istabas temperatūrā, tās nav jāuzglabā ledusskapī un tās ir spējīgas darboties ilgāku laiku.

Tāpēc mūsu ģimene augstās kvalitātes dēļ ir izvēlējusies tirgū vadošo probiotiķi ar lielāko baktēriju skaitu un lielāko sugu daudzveidību (9 dažādas sugas), kas to padara par efektīvu līdzekli gan akūtos gadījumos, gan profilaktiskos nolūkos. LYL BIOTIC kapsulām ir īpaši patentēts apvalks, kas garantē baktēriju stabilitāti visu uzglabāšanas laiku un pasargā tās no kuņģa skābes iedarbības. LYL BIOTIC baktērijas iegūtas ar inovatīvo liofilizācijas metodi jeb izkaltētas saldējot, kas garantē, ka baktērijas aktivizējas tikai sārmainajā zarnu vidē.

Foto: Publicitātes foto

LYL BIOTIC ir augstas aktivitātes laktobaktēriju, bifidobaktēriju un Saccharomyces komplekss, bagātināts ar prebiotiku inulīnu un bioefektīvo cinku aminoskābju helātu formā, kas nerada dedzinošas sajūtas kuņģī. Iepakojumā ir 6 vai 14 kapsulu.

LYLBIOTIC satur Latvijā vēl nebijušu baktēriju daudzumu 1 kapsulā – 11,2 miljardus KVV un 9 dažādas mikroorganismu sugas – Bifidobacterium infantis, B.lactis, B.longum, Lactobacillus casei, L. rhamnosus, L. gasseri, L. plantarum, L. Reuteri un Sacharromyces boulardii.

Inovatīvais kapsulas apvalks un baktēriju forma sniedz priekšrocību – LYLBIOTIC nav jāuzglabā ledusskapī. LYLBIOTIC ir viens no retajiem probiotiķiem tirgū, kas ir tīrs probiotiku/prebiotiku saturošs produkts, brīvs no jebkādām palīgvielām. Nesatur mākslīgās krāsvielas, laktozi vai lipekli, konservantus, sāli vai raugu, alergēnus, smagos metālus vai ĢMO. Draudzīgs veģetāriešiem. Ieteicamā diennakts deva ir 1 kapsula. Ieteicams lietot tieši pirms ēdienreizes, uzdzerot glāzi ūdens. LYLBIOTIC ir piemērots arī bērniem no 3 gadu vecuma jeb brīža, kad bērns var norīt veselu kapsulu. Radīts Francijā.

Oktobrī LYL BIOTIC var iegādāties ar atlaidi līdz -20% visos aptieku tīklos Latvijā.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®

1. Effect of Saccharomyces boulardii in the treatment of acute watery diarrhea in Myanmar children: a randomized controlled study. Htwe K, Yee KS, Tin M, Vandenplas Y Am J Trop Med Hyg. 2008 Feb; 78(2):214-6.

2. Effects of Saccharomyces boulardii in children with acute diarrhoea. Kurugöl Z, Koturoğlu G. Acta Paediatr. 2005 Jan; 94(1):44-7.

3. Kollaritsch H, Holst H, Grobara P, Wiedermann G. [Prevention of traveler’s diarrhea with Saccharomyces boulardii. Results of a placebo controlled double-blind study] Fortschr Med. 1993;111:152–156

4. Rapid determination of the bacterial composition of commercial probiotic products by terminal restriction fragment length polymorphism analysis. Marcobal A, Underwood MA, Mills DA J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2008 May; 46(5):608-11.