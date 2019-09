Reāls palīgs bērnam skolā – krila eļļa!

Kad pirms gada vecākais dēliņš uzsāka skolas gaitas, mans satraukums bija burtiski mežonīgs. Lai arī burti un cipari pazīstami, tas tomēr bija ceļa sākums uz jaunām un daudz plašākām zināšanām. Intuīcija man čukstēja priekšā, ka noteikti ir dabisks veids, kā palīdzēt bērna prātam un mazliet atvieglot mācīšanās procesu. Meklējot informāciju, atradu vairākus pētījumus, kas apliecināja Omega-3 labvēlīgo ietekmi uz smadzeņu darbību. Vēl vairāk – izpētīts, ka pietiekami uzņemot Omega-3 taukskābes, uzlabojas bērna prāta spējas, lasītprasme un ātrums, ar kādu viņš spējīgs apstrādāt informāciju.

Mans dēls nebija pielūdzams nogaršot zivju eļļu, tāpēc nācās meklēt alternatīvu. Meklējot risinājumu, lasot atsauksmes un pētījumus, iepazinām krila eļļu. Kā izrādījās, krila eļļa ir viens no vispilnīgākajiem Omega-3 avotiem dabā, jo augstā koncentrācijā satur ārkārtīgi vērtīgās Omega-3 taukskābes. Vēl vairāk - pētījumi apliecināja, ka krila eļļā esošās Omega-3 organisms atpazīst un spējīgs tās izmantot uzreiz (pretēji zivju eļļai). Tas notiek pateicoties īpašajai krila eļļas molekulārajai struktūrai fosfolipīdu formā, kas vērtīgajām taukskābēm ļauj ātrāk nonākt asinīs un nodrošināt tūlītēju iedarbību. Ķermenis nekavējoties atpazīst Omega-3 fosfolipīdus un iekļauj tos šūnās, lai pārnestu audos un orgānos, - uz smadzenēm, sirdi, acīm un aknām. [3] Tieši šī unikālā krila eļļas īpašība padara to par divreiz efektīvāku Omega-3 avotu kā zivju eļļa. [4]

Vai ar uzturu var uzņemt pietiekami daudz Omega-3?

Cik daudz un cik bieži jūsu skolēna ēdienkartē ir lasis, sardīnes, skumbrija, forele, siļķe vai austeres? Zinām, ka tie ir bagātīgi Omega-3 avoti, tomēr, būsim godīgi, arī tad, ja pat visrūpīgākajiem vecākiem izdotos izveidot pilnībā sabalansētu ēdienkarti, ir jautājums, vai tas vēl nenozīmē, ka arī astoņgadīgais bērns būs par šiem ēdieniem tik sajūsmināts, lai tiešām uzņemtu tik daudz Omega-3, cik šajā, sarežģītajā, skolas posmā organismam nepieciešams? Vismaz mūsu mājās bērnu gaume attiecībā uz ēdienu ir vienmēr mainīga. Ja agrāk lasis bija viens no iecienītākajiem pusdienu variantiem, tad tagad, kad tas būtu ļoti vēlami, jaunais skolnieks nav pielūdzams notiesāt ne grilētu, ne tvaicētu lasi, par siļķēm nemaz nerunājot. Te nu sākas mans satraukums.

Kāds Itālijā veikts pētījums apliecina [1], ka visaugstākais Omega - 3 līmenis mēdz būt jaundzimušajiem, bet viszemākais – bērniem sākumskolas vecumā. Līdz šim veiktie pētījumi apliecina, ka pietiekama Omega-3 uzņemšana spēj uzlabot prāta spējas, ieskaitot mācīšanos, atmiņu un ātrumu, ar kādu bērns tiek galā ar dažādiem prāta uzdevumiem.

Pēdējo gadu pētījumos atklājies, ka, piemēram, 9-10 gadus veciem bērniem, kuri 3 mēnešus lietojuši Omega-3, uzlabojusies lasītprasme [2]. Pēc 3 mēnešu Omega-3 lietošanas kursa 8-12 gadus veciem bērniem uzlabojies informācijas apstrādes ātrums un spēja ilgāk noturēt uzmanību. Izpētīta arī saikne starp Omega-3 trūkumu un izteiktākām uzvedības problēmām – dusmu lēkmēm – un gulēšanas traucējumiem, kas secināts, novērojot 6 – 12 gadus vecu zēnu grupu [1].

Uzlabo bērna koncentrēšanās spējas

Viens no ieguvumiem, ko mēs mājās patiesi spējām izmērīt, bija dēla koncentrēšanās spējas pieaugums. Jau pēc pirmajiem diviem LYL Krill Oil KID lācīšu lietošanas mēnešiem klases audzinātāja ievēroja un uzteica dēla spēju sakoncentrēties. Progresu varēja novērot arī mājās - pildot skolas mājasdarbus, uzmanību noturēt bija vieglāk, un līdz ar to arī darbi veicās ar šķietami mazāku piepūli. Tas bija arī viens no mūsu lielākajiem satraukumiem pirms skolas gaitu uzsākšanas – kā mūsu dēls mierīgi nosēdēs un koncentrēties mācībām 40 minūtes no vietas. Gan pateicoties bērnu lieliskajām pielāgošanās spējām, gan krila eļļas atklājumam, šo jautājumu mēs atrisinājām samērā ātri un uzskatām par vienu no lielākajiem ieguvumiem.

Bērnu atzīti gardākie lācīši

Mūsu ģimenes atradums - LYL Krill Oil KID želejas lācīši - ir 100% dabiski, ar bērnam patīkamu un dabīgu ābolu, apelsīnu un aveņu garšu kombināciju. Katrs no tiem papildināts arī ar aktīvam un veselam bērnam ikdienā nepieciešamajiem A, D3, C un E vitamīniem. Turklāt D3 vitamīns vienā lācītī ir pietiekamā dienas devā, tāpēc varam nelietot vēl atsevišķu D vitamīna uztura bagātinātāju. Mana gudrinieka veselībai ir pietiekami ar šiem krila eļļas lācēniem.

LYL Krill Oil KID nesatur laktozi, ģenētiski modificētus produktus, mākslīgas krāsvielas vai garšas pastiprinātājus. Produkta sastāvā izmantotas tikai dabīgi iegūtas sastāvdaļas. Un tā kā tie piemēroti bērniem no 2 gadu vecuma, tad drīzumā tos sāksim dot arī mazajai māsai.

Visiem vecākiem, kuru mazuļi tikko kā uzsākuši vai atsākuši bērnudārza un skolas gaitas, novēlu grozu pacietības pie rokas un LYL Krill Oil KID lacīšus plauktā!

