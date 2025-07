FOTO, VIDEO: Lietus gāžas uz dejotāju galvām Daugavas stadionā

Negaisa laikā nebūs pietiekami vien ar ierīces izslēgšanu - no strāvas avota jāatvieno arī tās vads. Ja īpašumā nav ierīkotas specializētās zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmas, šādi jārīkojas ar visām sadzīves elektroiekārtām, lai izvairītos no to bojājumiem un elektrotraumu riska.