Asaro acs – iemesli un iespējas palīdzēt

Par veselību Karlīna Timofejeva

Viena no sūdzībām, ar ko pacienti vēršas pie oftalmologa, ir asarošana. Nereti to izraisa problēmas ar asaru drenāžas sistēmu – asaru novadsistēmu. Tad ar īpašu operāciju - endoskopisku dakriocistorinostomiju (Endo DCR) var palīdzēt otorinolaringologs Jekaterina Kondratiško, kura pirmā Latvijā sāka veikt šādas operācijas no deguna dobuma puses endoskopiski.