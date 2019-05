Shutterstock

Farmaceite skaidro, kāpēc pērnā gada saules aizsargkrēms šovasar no saules nepasargās

Pēc ziemas tā vien alkstam saules un garas sauļošanās stundas vajadzības gadījumā attaisnojam ar trūkstošo D vitamīnu. Tiesa gan D vitamīns ādā veidojas atrodoties saulē pirmajās 15 līdz 20 minūtēs līdz iedeguma periodam – viss cits ir vien mūsdienu skaistuma elements, tādēļ svarīgi to iegūt droši. Kur meklēt informāciju par ultravioleto starojumu, kā izvairīties no fotonovecošanās un kāpēc pērnā gada saules aizsargkrēms šovasar no saules nepasargās, stāsta farmaceite Ieva Zvagule.