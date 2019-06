Kad pats mazais atrod sev labāko! Trīsgadnieka māmiņas pieredze bērnu vitamīnu meklējumos

Sāku pētīt mums Latvijā pieejamo zivju eļļu klāstu un uzdūros informācijai par to, ka zivju eļļa var saturēt smagos metālus vai tikt iegūta no zivīm, kas barotas ar antibiotikām.

Apjukuma vadīta un sagurusi no centieniem jebkādā veidā iebarot bērnam Omega 3, nolēmu doties uz aptieku un jautāt padomu farmaceitam – ko man darīt, ja vēlos dot bērnam to pašu labāko un vērtīgāko, bet zivju garša viņam nav pieņemama.

Līdz ar to, dienā, kad ar bērnu abi bijām lielveikalā, nonācām aptiekā, atrisināt šo problēmu. Lai saņemtu farmaceita konsultāciju, nostājos rindā... trīsgadnieku māmiņas mani sapratīs – bērnam atrasties miera stāvoklī nav iespējams. Tā nu mans mazais, bet ļoti aktīvais vīrietis devās plauktu virzienā un atgriezās ar raibu kasti rokās. LYL Krila eļļa KID. Viss ir saprotams - iepakojums ir košs un pievilcīgs, ar krāsainiem lāčuku zīmējumiem un spilgtu uzrakstu. Mums ģimenē šobrīd ir aktuāli visa veida un izmēra dzīvnieki, kā arī burtiņu apgūšana. Apskatīju iepakojumu – sastāvā ir tieši tas, ko es meklēju, Omega 3, turklāt ar D3 vitamīnu. Bet nu saprotiet mani, es taču nepirkšu uztura bagātinātājus balstoties uz bērna izvēli un iepakojuma dizainu – teicu, lai dēls noliek iepakojumu atpakaļ plauktā. Maziņš protests no mazā vīrieša puses, bet nu neko, ar nedaudz izliektu lūpu, LYL Krila eļļa KID tika aiznesta.

Kad nu pienāca mana kārta, plaši un gari farmaceitei izstāstīju, ko es vēlos un, ko es pavisam nevēlos iegādāties. Viņa uzklausīja manas vēlmes un devās virzienā, kur pabijis mans mazais, pieliecās pie tā paša plaukta un pasniedzās pēc tieši tā paša iepakojuma - LYL Krila eļļa KID. Mazliet smieklīgi – sanāk, ka dēls jau no paša sākuma zināja, ko viņam vajag.

Farmaceite norādīja, ka šajā produktā Omega 3 un vitamīni ir želejas lācīšu formā - ideāli piemēroti arī manam trīsgadīgajam dēlam. LYL Krila eļļa KID lācīšu sastāvā esot krila eļļa. Tas manī radīja apjukuma pilnu seju. Bet farmaceite turpinot norādīja, ka, pirmkārt, tā nav zivju eļļa, bet gan eļļa, ko iegūst no vēžveidīgajiem, kas dzīvo Antarktiskajā okeānā; šai krila eļļai nav nepatīkamā pēcgarša. Otrkārt, kriliņi dzīvo pasaules vistīrākajos ūdeņos. Treškārt, Omega 3 no krila eļļas labāk uzsūcoties organismā, tāpēc ir efektīvāka par zivju eļļu. Bez tam, LYL Krila eļļa KID lācīšos iekšā ir arī D3, C, A un E vitamīni. Abas ar farmaceiti pārliecinājāmies, ka, lai gan lācīši ir krāsaini un ar augļu garšu, tiem nav pievienotas mākslīgās krāsvielas un viss ir 100% dabīgs. Ko gan vēl mazuli mīlošai mammai vajag!

Tā no aptiekas mēs abi izgājām ar diviem LYL Krila eļļa KID iepakojumiem. Vēlāk, kad devu dēlam šo vitamīnu lācīti, viņš sajūsmā iesaucās:“Konča!”, un ielika mutītē bez pierunāšanas un piespiešanas. Pateicoties jaunajam LYL Krila eļļa KID produktam, mums vitamīnu uzņemšanu ikdienā vairs nav problēma – ja aizmirstu tos no rīta iedot dēlam, viņš pats man par to atgādina!

Iveta, 3 gadīgā Paula mamma.

Jūnijā LYL Krila eļļa KID ar -40% atlaidi par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai

LYL Krila eļļa KID ir dabīgi iegūta Omega 3 no Antarktiskais krila, papildināta ar vitamīniem A, C, D3 un E. Vienā iepakojumā ir 30 krila eļļas želejas lācīši ar dabīgu ābolu, apelsīnu un aveņu garšu. Bērni tos atzīst par gardiem, vecāki – organismam vērtīgiem. Un, pats galvenais ir tas, ka produkts nesatur ģenētiski modificētus produktus un krāsvielas. 100% dabīgs produkts. Tikai LYL Krila eļļa produktiem nav specifiskā zivju aromāta, to nodrošina jaunā patentētā Superba2™ tehnoloģija.

LYL Krila eļļa KID nopērkama Latvijas aptiekās un www.well24.eu.

Plašāku informāciju meklējiet www.lyl.eu.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®