Pārtikas produkti, kas var izraisīt pēkšņu svīšanu

Atsakies no kofeīnu saturošiem produktiem – kafijas, melnās tējas, kakao, šokolādes, kolas –, īpaši publiskos pasākumos. Kofeīnu satur arī daļa medikamentu, tāpēc pirms to lietošanas izpēti sastāvdaļas. Palielināts olbaltumvielu daudzums vienā ēdienreizē (gaļa, zivis, siers) arī aktivizē un stimulē vielmaiņu. Organisma sistēmas sāk darboties aktīvāk, it kā sporta režīmā, izraisot karstumu, kas jādzesē.

Pārtikas produkti, kas piešķir elpai, urīnam un arī sviedriem īpašu aromātu, mums katram mēdz būt individuāli. Vienam tie ir ķiploki un sīpoli, citam – visa plašā kāpostu saime, arī brokoļi, ziedkāposti, Briseles kāposti. Gan ķiploki, gan kāpostveidīgie dārzeņi satur sēru, kas sviedru sastāvā nonāk uz ādas un ir jūtams.

Arī bieži lietoti trekni ēdieni padara sviedru aromātu izteiktāku. Tāpat īpaši aromātiskas garšvielas – kumīns, karijs un citas – var ietekmēt sviedru aromātu un svīšanu. Alkohols diezgan lielai daļai cilvēku izraisa pastiprinātu svīšanu, pat vieglie alkoholiskie dzērieni – alus un šampanietis. Lietojot daudz ūdens, svīšana varētu pastiprināties, jo ir izejmateriāls sviedru veidošanai, taču tas atšķaida specifisko sviedru aromātu, padarot to mazāk jūtamu.