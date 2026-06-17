LU Botāniskajā dārzā sākusies peoniju parāde
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza āra ekspozīcijās uzziedējusi peoniju kolekcija un līdztekus tai – Sibīrijas īrisu šķirņu kolekcija. Lai peoniju ziedēšanu ...
FOTO: LU Botāniskajā dārzā uzziedējusi krāšņa peoniju kolekcija
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza āra ekspozīcijās uzziedējusi peoniju kolekcija un līdztekus tai – Sibīrijas īrisu šķirņu kolekcija. Lai peoniju ziedēšanu izbaudītu tās pilnziedā, dārzs gaidīs apmeklētājus arī Jāņu brīvdienās.
LU Botāniskā dārza kolekcijā kopā atrodamas 80 peoniju šķirnes un 6 sugas. Līdzās klasiskajām vēsturiskajām šķirnēm, kas selekcionētas Francijā 19. gadsimtā un slavenas ar savu aromātu un ziedu kuplumu, apskatāmas arī Lietuvas, Amerikas un citu valstu vadošo selekcionāru pēdējo desmitgažu šķirnes.
Peoniju kolekcija ir daļa no dārza lakstaugu kolekcijas – vienas no lielākajām Botāniskajā dārzā, kurā kopā apvienoti vairāk nekā 1600 dažādu nosaukumu augi. Vienlaikus dārzā blakus peonijām zied arī Sibīrijas īrisu šķirņu kolekcija, kuras vēsie toņi izceļ peoniju krāsu gammu.
Dārza darba laiks Jāņu brīvdienās
Lai ikvienam būtu iespēja apmeklēt dārzu peoniju ziedēšanas laikā, LU Botāniskā dārza darba laiks svētkos paliek nemainīgs - dārzs gaidīs apmeklētājus arī brīvdienās un svētku dienās, 22., 23. un 24. jūnijā, no plkst. 10.00 līdz 20.00.