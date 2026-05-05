Karameļu kafija
Karameļu kafija - salda un aromātiska kafijas baudījuma pauze ikdienai.
Sastāvdaļas
1.5 ēd. k.cukura
šķipsna(s)malta kardamona
3ēd. k.un 100 ml piena
80mlstipras kafijas
saberzts ledus
putukrējums
Pagatavošana
- Mazā katliņā karamelizē 1 ½ ēdk. cukura. Pieber šķipsniņu malta kardamona. Pielej 3 ēdk. piena un maisot karsē, līdz karamele izkūst. Ielej divās krūzēs.
- Vienas krūzes saturu ielej katliņā, pievieno 100 ml piena, uzkarsē un noņem no uguns. Atstāj, lai atdziest.
- Pagatavo 80 ml stipras kafijas un atdzesē.
- Divās atdzesētās glāzēs ieber saberztu ledu, salej kafiju un karameļu pienu. Virsū uzliec pa ēdamkarotei putukrējuma un uzlej atlikušo karameļu mērci no otras krūzes.