Karameļu kafija
Karameļu kafija - salda un aromātiska kafijas baudījuma pauze ikdienai.

Sastāvdaļas

  • 1.5 ēd. k.cukura

  • šķipsna(s)malta kardamona

  • 3ēd. k.un 100 ml piena

  • 80mlstipras kafijas

  • saberzts ledus

  • putukrējums

Pagatavošana

  1. Mazā katliņā karamelizē 1 ½ ēdk. cukura. Pieber šķipsniņu malta kardamona. Pielej 3 ēdk. piena un maisot karsē, līdz karamele izkūst. Ielej divās krūzēs.
  2. Vienas krūzes saturu ielej katliņā, pievieno 100 ml piena, uzkarsē un noņem no uguns. Atstāj, lai atdziest.
  3. Pagatavo 80 ml stipras kafijas un atdzesē.
  4. Divās atdzesētās glāzēs ieber saberztu ledu, salej kafiju un karameļu pienu. Virsū uzliec pa ēdamkarotei putukrējuma un uzlej atlikušo karameļu mērci no otras krūzes.

