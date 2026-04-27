Turpmāk apdrošināšana suņiem un kaķiem pieejama bez vecuma ierobežojuma
Kļūstot par kucēna vai kaķēna saimnieku, mēs apņemamies būt kopā ar savu mīluli līdz viņa mūža nogalei, lai arī kādus izaicinājumus nesīs kopā pavadītais laiks.
Līdzvērtīgi uz sadarbību ar klientiem raugās If Mājdzīvnieku apdrošināšana, kas tagad piedāvā aizsardzību mājdzīvniekiem bez vecuma ierobežojuma – sākot apdrošināt ķepaini pirms 3 gadu vecuma, drošība medicīnisko izdevumu gadījumā ir pieejama līdz pat viņa mūža nogalei.
If Apdrošināšanas dati liecina, ka 45 % klientu apdrošina savu mīluli jau pirmajā viņa dzīves gadā, tātad lēmums par apdrošināšanu netiek atlikts, bet pieņemts uzreiz. Savukārt vidējais apdrošinātā mīluļa vecums ir 4 gadi, kas nozīmē, ka klientiem apdrošināšana ilgtermiņā jau šobrīd ir ļoti noderīga.
“Balstoties uz mūsu klientu atlīdzību pieredzi un sniegtajām atsauksmēm, mājdzīvnieku apdrošināšanā visās Baltijas valstīs esam ieviesuši vairākus jaunumus, kas tai piešķir vēl lielāku vērtību no klienta skatupunkta. Tādējādi mēs droši varam teikt, ka nostiprinām savu pozīciju kā vadošais mājdzīvnieku apdrošinātājs Baltijā,” saka Ilze Roce, If Mājdzīvnieku apdrošināšanas produkta vadītāja Baltijā.
Novērtējot klientu uzticību, If apņemas būt kopā ar viņu mīluli līdz mūža nogalei – ja mājdzīvnieks ir apdrošināts pirms tā 3. dzimšanas dienas, tad medicīnisko izdevumu aizsardzību varēs atjaunot bez vecuma ierobežojuma. Šo jaunumu novērtēs gan esošie, gan jaunie klienti, kuriem finansiālā drošība un ātra veterinārmedicīnisko pakalpojumu saņemšana ir prioritāte.
“Zinu, ka daudziem jau tagad rodas jautājums: “Ja mans mīlulis sasniegs 14 gadu vecumu, vai tiešām medicīnisko izdevumu aizsardzība darbosies?” Jā, darbosies ar nosacījumu, ka tā nav hroniska saslimšana, kas joprojām saglabājas kā izņēmums, jo produkta mērķis ir palīdzēt, ja sunim vai kaķim rodas pēkšņas un negaidītas saslimšanas, piemēram, gremošanas traucējumi, vai tiek konstatēta jauna diagnoze,” saka I. Roce, pieminot, ka tieši ilgtermiņa attiecības ar klientu palīdz izprast viņa vajadzības.
Kā vēl viens jaunums ir medicīnisko izdevumu atlīdzība bez gada ierobežojuma – atlīdzības limits par katru apdrošināšanas gadījumu ir no 400 līdz 1000 eiro atkarībā no izvēlētās polises. Un papildus tam ir ieviestas arī vairākas pašriska izvēles – 50, 100 un 200 eiro, kas attiecīgi ietekmē polises cenu. Taču der atcerēties, ka pašrisks ir summa, ko apdrošinātājs ietur no izmaksājamās atlīdzības.
Savukārt polises darbības teritorija tagad pilnīgi jebkuram polises veidam ir visa Eiropa. Piemēram, ja saimnieks kopā ar mīluli ir iecerējis doties garākās brīvdienās uz ārvalstīm un mīlulim pēkšņi rodas gremošanas traucējumi vai kāda trauma, apdrošināšana ir spēkā līdz pat 60 dienām.