Liepājā top vairāk nekā 400 jauni dzīvokļi
Liepājā 2026. gadā būtiski pieaugusi aktivitāte būvniecības nozarē - pilsētā plānots izbūvēt vairāk nekā 400 jaunus dzīvokļus.
Saskaņā ar pašvaldības apkopoto informāciju, šobrīd Liepājā tiek attīstīti vismaz 12 dzīvojamās apbūves projekti dažādās stadijās. No tiem vairāk nekā puse ir jaunbūves, savukārt vairāki projekti paredz arī esošo ēku rekonstrukciju. Kopumā šie projekti paredz vairāk nekā 400 jaunu dzīvokļu izveidi.
Divi no projektiem tiek īstenoti ar ALTUM un Atveseļošanās fonda atbalstu, kuru ietvaros Liepājā top aptuveni 140 jauni īres dzīvokļi, veicinot pieejamu mājokļu segmenta attīstību.
Jaunā apbūve aptver vairākas pilsētas teritorijas, tostarp attīstība notiek tādās adresēs kā Klaipēdas ielas apkārtne, Ganību ielas rajons, kā arī citviet pilsētā, nodrošinot sabalansētu izaugsmi. Projektu vidū ir gan daudzdzīvokļu ēkas ar desmitiem jaunu dzīvokļu, gan mazāka mēroga dzīvojamā apbūve.
“Liepāja šobrīd piedzīvo vienu no aktīvākajiem būvniecības attīstības posmiem pēdējo gadu laikā. Tas ir gan ekonomiskās aktivitātes, gan iedzīvotāju pieprasījuma rezultāts. Mēs redzam, ka pilsēta kļūst arvien pievilcīgāka dzīvošanai - to apliecina gan jauno projektu apjoms, gan investoru interese. Pašvaldības uzdevums ir šo attīstību mērķtiecīgi virzīt, nodrošinot kvalitatīvu pilsētvidi, modernu infrastruktūru un ilgtspējīgus risinājumus. Būtiski, ka paralēli jaunbūvēm tiek attīstīts arī pieejamu īres mājokļu segments, kas ļauj piesaistīt un noturēt darbaspēku un jaunās ģimenes,” uzsver Liepājas valstpilsētas pašvaldības Attīstības komitejas vadītājs Uldis Sesks.
Viņš norāda, ka pašvaldības stratēģiskais mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pilsētas attīstību, kurā būvniecība ir cieši saistīta ar kvalitatīvas dzīves vides veidošanu un infrastruktūras attīstību. Vienlaikus tiek stiprināta sadarbība ar attīstītājiem, lai veicinātu jaunu projektu īstenošanu dažādos pilsētas rajonos.
Būvniecības aktivitātes pieaugums Liepājā pozitīvi ietekmē arī citus ekonomikas sektorus, tostarp pakalpojumu jomu un nodarbinātību, veidojot pilsētu par vienu no aktīvākajiem reģionālajiem attīstības centriem Latvijā.