Cik mīļi! Tiešsaistē var vērot jaundzimušo kucēnu dzīvi: Igaunijas laikraksts piedāvā unikālu iespēju
Mīlat sunīšus, bet nevarat atļauties tos turēt mājās? Igaunijas laikraksts piedāvā iespēju reāllaikā vērot suņu mammas un viņas kucēnu dzīvi no piedzimšanas līdz divu mēnešu vecumam.
Astoņu nedēļu laikā tiešraidē ikviens var sekot līdzi suņu audzētājas Jānas Jerveojas zelta retrīvera Holijas un viņas kucēnu ikdienai līdz brīdim, kad mazi suņuki dosies uz jaunajām mājām. Tiesa, dzemdības jau nokavētas, tās notika svētdien, un pasaulē nāca 9 kucēni – 5 meitenītes un 4 puikas.
Tiešraidi var skatīties katru dienu no pulksten 8 līdz pusnaktij.
Tā sniedz unikālu iespēju sava mitekļa komfortā soli pa solim izsekot kucēnu augšanai un redzēt mirkļus, ko parasti piedzīvo tikai retais: pirmos solīšus, acu atvēršanu, pasaules iepazīšanu, savstarpējās rotaļas un, protams, kucēnu attiecības ar mammu un saimnieci.
Papildus tiešraidei top arī blogs, kurā var lasīt interesantus novērojumus par kucēnu attīstību un iegūt noderīgām zināšanām par suņu audzēšanu, vēsta "Maaleht".
Tiešraide ir paredzēta dzīvnieku mīļotājiem, ģimenēm un ikvienam, kurš meklē kaut ko pozitīvu, mierīgu un sirdi sildošu.
“Lakebrook” audzētavas ikdienai var sekot līdzi arī viņu sociālo tīklu lapā.
“Kucēnu kamera ļauj redzēt kucēnu augšanu ar visu šī procesa skaistumu un izaicinājumiem. Tas ir liels darbs: daudz negulētu nakšu, nepārtraukta uzkopšana un rūpes, lai mamma un kucēni justos labi,“ pastāstīja Jāna.
Lai gan jaundzimušie kucēni izskatās ļoti mīļi, viņu audzētāja jo īpaši gaida brīdi, kad tie atvērs acis, nostāsies uz kājām un sāks parādīt savu raksturu. Tas parasti notiek ap ceturto dzīves nedēļu.