Pērn dzīvnieku patversmēs uzņemto dzīvnieku skaits samazinājies par 14,3%
Pērn dzīvnieku patversmēs Latvijā uzņemti 8643 dzīvnieki, kas ir par 14,3% mazāk nekā 2024. gadā, kad bija uzņemti 10 090 dzīvnieki, ziņo Pārtikas un veterinārajā dienests (PVD).
Tostarp 2025. gadā patversmēs uzņemts 1621 suns, kas ir par 28,9% mazāk nekā gadu iepriekš, un 4537 kaķi, kas ir par 13,1% mazāk nekā 2024. gadā, bet 2485 bija citi dzīvnieki, kuru skaits pērn samazinājās par 4,1%.
PVD norādīja, ka pērn 3464 dzīvnieki tika adoptēti, kas ir par 6,7% mazāk nekā gadu iepriekš. Tostarp pagājušajā gadā tika adoptēti 1146 suņi un 2266 kaķi, bet 52 bija citi dzīvnieki.
Dienestā atzīmēja, ka 2025. gadā 576 dzīvnieki tika atdoti dzīvnieku īpašniekiem, kas ir par 35,6% mazāk nekā gadu iepriekš. Tai skaitā 500 suņi, 73 kaķi, bet trīs bija citi dzīvnieki.
Vienlaikus dzīvnieku patversmēs pagājušajā gadā bija sterilizēti 610 suņi, kas ir par 34,2% mazāk nekā 2024. gadā, un 2358 kaķi, kas ir par 11,6% mazāk nekā gadu iepriekš.
PVD informēja, ka pērn dzīvnieku patversmēs kopumā eitanazēti 652 dzīvnieki, kas ir par 31,4% mazāk nekā 2024. gadā. Tostarp pērn tika eitanazēti 94 suņi, 548 kaķi un desmit bija citi dzīvnieki.
Savukārt 2025. gadā citu iemeslu dēļ patversmēs miruši 1655 dzīvnieki, kas ir par 6,2% mazāk nekā gadu iepriekš.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli