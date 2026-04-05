Vakar 10:16
VIDEO: "Kā skaista Lieldienu oliņa!" - Brīvdienu mājā "Atomi" piedzimis kamieļu mazulis
Brīvdienu māja "Atomi" nākusi klajā ar priecīgām ziņām: "Kamieļu Aišas un Marko ģimenē ieripojis mazais puika."
Kā norādīts, mazais kamielēns piedzimis šodien, un tā ierašanās tiek salīdzināta ar "skaistu Lieldienu oliņu", kas ieripojusi šajā pasaulē. Mazuli jau var redzēt speram savus pirmos soļus, piedzīvojot pirmos prieka mirkļus un maigos pieskārienus.
Par godu šim notikumam "Atomi" aicina sabiedrību iesaistīties – piedāvāt, kā varētu nosaukt mazuli. Tas ir puika.
