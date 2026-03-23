Rīgas Zoo pasaulē nācis kamielēns. FOTO...

Rīgas zooloģiskajā dārzā piedzimis kamieļa mazulis
Šodien 21:31
14. martā Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā pasaulē nāca kamielēns. Mazulīte ir mundra un turas pie mammas Leilas.
"14.marta rītā Rīga Zoo piedzima divkupru kamieļa mazulis – mātīte, kas svēra 37 kg. Mazulīte ir mundra un jau no pirmajām dzīves dienām turas cieši pie mammas Leilas, kura par viņu rūpējas un pati baro," vietnē "Facebook" norāda Rīgas Zoo.
"Šobrīd mamma ar mazuli dzīvo atsevišķi no pārējās kamieļu grupas, lai jaunpienācēja varētu mierīgi augt un iepazīt pasauli bez lieka satraukuma."
"Kamielēna vārdu atklāsim pavisam drīz. Kamēr gaidi mazuļa vārda došanas svētkus, nāc uz zoodārzu un vēro, kā mazais kamielis ēd, aug un draiskuļojas pavasara saulītē!" aicina Rīgas zooloģiskais dārzs.