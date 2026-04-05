Vakar 13:22
Ādažu novada iedzīvotājus aicina nodot dārza atkritumus
Ādažu novada iedzīvotājus aicina nodot koku lapas un zāli.
Nodošanas vieta: Carnikavā, pie Zibeņu-Briljanta ceļa bionovietnē; pirmdienās laikā no 17.00-20.00 un piektdienās laikā no 14.30-20.00.
Tikai 10., 13., 17., 20., 24. un 27. aprīlis.
Noteikumi:
- No vienas mājsaimniecības var nodot līdz 3 maisiem dienā (ne lielākiem par 200 litriem).
- Akcija paredzēta Ādažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Dārza atkritumus pieņems P/A “Carnikavas Komunālserviss” darbinieks.
- Lapas un zāli var nodot bez maisiem. Izbērtos maisus iedzīvotāji utilizē paši!
- Nevar nodot: zarus, kokus, tūjas.