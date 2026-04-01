Ledusskapī vai uz galda? Izrādās, ka lielākā daļa cilvēku olas uzglabā nepareizi
Kāpēc vienos veikalos olas tiek turētas ledusskapī, bet citos — vienkārši plauktos istabas temperatūrā? Un kā tās būtu pareizi uzglabāt mājās — ledusskapī vai ārpus tā? Izrādās, ka šajā jautājumā daudzi joprojām apjūk un nereti rīkojas nepareizi, paši to pat neapzinoties.
Olu uzglabāšana no pirmā acu uzmetiena šķiet vienkārša, taču patiesībā tieši šajā jautājumā daudzi cilvēki rīkojas nepareizi. Neskaidrību rada arī tas, ka veikalos olas netiek glabātas vienādi — dažviet tās atrodas aukstuma vitrīnās, bet citviet vienkārši plauktos. Tas liek uzdot pavisam loģisku jautājumu: kur tad olas patiesībā būtu jāglabā, lai tās ilgāk saglabātos svaigas un kvalitatīvas?
Lai to noskaidrotu, Jauns.lv vērsās pie Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD), lai saprastu, no kā patiesībā atkarīga droša olu uzglabāšana un kāpēc veikalos redzamā atšķirīgā prakse nav nejauša.
Kā portālam skaidro PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Monta Vaice, svaigas olas tirdzniecības vietās drīkst uzglabāt gan tirdzniecības zālē, gan aukstuma vitrīnās, ja vien tiek nodrošināta nemainīga temperatūra. “Vitrīnās tā nedrīkst būt zemāka par 5 °C, jo par svaigām uzskata olas, kas nav ilgāk par trim dienām glabātas zem šīs temperatūras,” skaidro Vaice.
Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2023/2465 (2023. gada 17. augusts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 589/2008 olu marķējumā jānorāda īpaši uzglabāšanas nosacījumi, kas patērētājiem iesaka olas pēc iegādes glabāt vēsumā.
“Atnesot mājās, olas var uzglabāt vai nu ledusskapī, vai nu ārpus tā – istabas temperatūrā, taču uzglabāšanas temperatūrai jābūt nemainīgai, jo temperatūras svārstības var veicināt olu bojāšanos,” skaidro eksperte.
Vienlaikus gan viņa uzsver, ka ražotāji tomēr iesaka olas pēc iegādāšanās uzglabāt ledusskapī.