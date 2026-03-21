Aicina uz pavasara ķepu rotaļām Līgatnes dabas takās
Dabas aizsardzības pārvaldes Līgatnes dabas takas 28., 29. martā aicina ikvienu interesentu, bet jo īpaši ģimenes ar bērniem uz izzinošu pasākumu “Pavasara ķepu rotaļas” ar aktivitātēm, ķepu rotaļām un ekskursijām.
Sestdienā, 28. martā, plkst. 12.00-15.00 uz pasākumu jo īpaši aicinātas ģimenes ar mazākiem bērniem, kurus uzrunā radoši uzdevumi par ķepām un to īpašniekiem, izziņa par savvaļas dzīvnieku ēdienkarti, našķiem un iespēja pašiem izgatavot ķepas medaļu. Līdz ar pastaigu svaigā gaisā, savvaļas zvēru vērošanu notiks arī fotografēšanās ar animatoriem – Lapsu un Lūsi, kā arī fotokonkurss ar balvām.
Savukārt svētdien, 29. martā, plkst. 12.00 un 13.00 notiks ekskursijas gidu pavadībā, kurās būs iespēja 30 cilvēkiem katrā grupā tuvāk iepazīt dabas taku iemītniekus, to paradumus un pavasara aktivitātes. Arī šajā dienā turpināsies fotokonkurss.
“Pavasaris ir laiks, kad daba mostas, savvaļas dzīvnieki saulē silda ķepas un kļūst rosīgāki. Tieši martā Līgatnes dabas takas svin savu pastāvēšanas gadadienu un aicina ikviens uz sirsnīgu un izzinošu pasākumu, kas divu dienu garumā piedāvās aizraujošas aktivitātes gan lieliem, gan maziem dabas draugiem,” min pārvaldes Līgatnes dabas taku vadītājs Ilmārs Radziņš.
Organizatori aicina ierasties savlaicīgi, īpaši uz ekskursijām, kur vietu skaits ir ierobežots. Dalībniekiem ieteicams ģērbties silti, ērti, izvēloties laikapstākļiem piemērotu apģērbu, apavus.