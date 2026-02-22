Kanēlis - lieliska garšviela, kam ir vairākas dziedējošas īpašības
Kanēlis ir viena no populārākajām garšvielām. Katram pasaules nostūrim raksturīgas savas īpašas garšvielas, bet kanēlis ir neparasti universāls.
Kuru izvēlēties?
Ir divus kanēļa veidi: Ceilonas kanēlis un kasija kanēlis. Ceilonas kanēli ražo Šrilankā, un tam ir saldens un samērā delikāts aromāts. Kasija nāk no Indonēzijas, tas ir robustāks gan struktūrā, gan garšā.
Garšvielu iegūst no kanēļa koku mizas, to nolobot, izžāvējot un saritinot nelielos stienīšos. Kulināru ērtībai kanēļa miziņu samaļ pulverī, lai to būtu ērtāk lietot.
Ieguvumi veselībai
Viena no būtiskākajām kanēļa īpašībām ir tā antioksidantu saturs. Pētījumi liecina, ka kanēlis var palīdzēt uzturēt normālu cukura līmeni asinīs un veicināt vielmaiņu. Tāpat tam piemīt pretiekaisuma un antibakteriālas īpašības.
Kanēļa lietošana uzturā var būt daļa no sabalansēta dzīvesveida. Nelielos daudzumos tas var uzlabot gremošanu un radīt sāta sajūtu. Tomēr jāatceras, ka pārmērīga lietošana, īpaši kasijas kanēļa gadījumā, nav ieteicama.
Desertos un arī pie gaļas
Kanēlim ir spēcīgs saldeni rūgts aromāts, un to nevajadzētu pārdozēt, jo tad tā garša ātri kļūst dominējoša. Kanēlis lieliski sader ar daudziem produktiem, tāpēc to izmanto gan kulinārijā, gan konditorejā. Neliela šķipsna kanēļa piešķir siltu aromātu mērcēm, arī zupām, kanēļa miziņa aromatizē tēju, karstvīnu vai olu liķieri. Kanēlis labi saskan ar āboliem, ķirbi, bumbieriem, šokolādi, piena produktiem, dažādiem cepumiem, riekstiem arī ar liellopa vai cūkas gaļu.