Garšīgi
Šodien 09:00
Šefpavārs Lauris Aleksejevs iesaka sildošu recepti īpaši aukstam laikam
Kad aiz loga valda sals, visvairāk kārojas siltas un mājīgas maltītes, kas ne tikai sātīgi pabaros visu ģimeni, bet arī ir viegli pagatavojamas un draudzīgas budžetam. “Maxima Latvija” kopā ar šefpavāru Lauri Aleksejevu piedāvā maltās gaļas sacepuma recepti, kas apvieno dārzeņus un iecienītus ikdienas produktus ar bagātīgu garšu.
“Ikdienas receptēm vienmēr svarīgi, lai tās būtu viegli pielāgojamas un saprotamas ikvienam. Maltās gaļas sacepums ir viens no tiem ēdieniem, kas ļauj vienā traukā apvienot gan gaļu, gan dārzeņus, radot pilnvērtīgu maltīti. Izmantojot “Zila cena – zema cena” produktus, kas pieejami “Maxima” veikalos par stabili izdevīgām cenām, ikviens var pagatavot šīs sātīgās vakariņas, kas ne tikai pabaros visu ģimeni, bet arī ļaus ietaupīt,” stāsta šefpavārs Lauris Aleksejevs.
Plašāku informāciju par pieejamajiem “Zila cena – zema cena” produktiem un to klāstu var atrast: https://www.maxima.lv/zila-cena-zema-cena .
Maltās gaļas sacepums
Sastāvdaļas:
- 500 g briedināta liellopa gaļas burgera gaļa “Well Done” (var aizstāt ar malto gaļu)
- 150 g šalotes sīpoli
- 200 g puravi
- 150 g šampinjoni
- 100 ml saldais krējums, 35 % “Rasa”
- 100 g kausētā siera šķēlēs “Dzintars”
- 200 g rīvēts picas siers “Well Done”
- 150 g mini kartupeļi
- 150 g topinambūri
- 50 ml olīveļļa
- Timiāns, sāls, pipari pēc garšas
Pagatavošanas gaita:
- Sagriež šalotes sīpolus, puravu un šampinjonus;
- Pannā sakarsētā olīveļļā apcep šalotes sīpolus, līdz tie kļūst zeltaini un mīksti. Pievieno šampinjonus un cep vēl dažas minūtes;
- Apceptos šalotes sīpolus un šampinjonus liek cepamajā formā. Pievieno puravus, malto gaļu un kausētā siera šķēles. Pievieno sāli, piparus un timiānu pēc garšas un masu kārtīgi sajauc;
- Virsū vienmērīgi kārto plānās šķēlēs sagrieztus topinambūrus un mini kartupeļus, ko pārlej ar saldo krējumu un rīvēto picas sieru;
- Cep 200°C uzkarsētā cepeškrāsnī 45 minūtes, līdz dārzeņi ir mīksti un siers ieguvis zeltainu garoziņu;
- Pasniedz karstu, pēc vēlēšanās pārkaisītu ar svaigu timiānu vai citiem garšaugiem.