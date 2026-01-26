Slokas dzīvnieku patversmē nelaime: lūdz sabiedrības palīdzību, lai dzīvnieki nenosaltu
Piektdien, 23. janvārī, Slokas dzīvnieku patversmē sabojājies apkures katls, kuru vairs nav iespējams salabot. Tādējādi sala apstākļos ir apdraudēti tur mitinošies dzīvnieki, un patversme spiesta lūgt sabiedrības finansiālu palīdzību jauna katla iegādei.
"Par laimi, dzīvnieki un cilvēki nav cietuši, taču situācija ir ļoti nopietna, jo tagad dzīvniekiem nodrošinām siltumu ar elektrību. Tas ir tikai pagaidu risinājums, jo rēķini par elektrību būs fantastiski. Kā arī ūdens caurules šonakt daļā patversmes ir aizsalušas," par notikušo patversme paziņoja savā "Facebook" kontā.
Speciālista spriedums bijis skarbs – katlam ir neatgriezeniski defekti, un tas nav remontējams.
"Jaunam apkures katlam līdzekļu mums nav, tāpēc ar smagu sirdi, bet ar lielu cerību lūdzam Jūsu palīdzību.
Ļoti novērtēsim jebkuru ziedojumu! Ticam, ka kopīgiem spēkiem varam ātri savākt nepieciešamo summu, lai patversmē atkal būtu silti."
Nevienaldzīgi ļaudis var palīdzēt dzīvnieku patversmei, ziedojot uz konta Nr. LV07HABA0551037169612 ar pārskaitījuma pamatojumu "Jauna apkures katla iegādei".