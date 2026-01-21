Lapas kļūst tumšas, saknes kalst: pazīmes, ka tava orhideja mirst
Ziema pavisam noteikti nav orhideju mīļākais gadalaiks. Dienasgaismas ir mazāk, gaiss telpās apkures dēļ ir sausāks, un no loga nāk netīkams aukstums.
Vai netrūkst gaismas?
Tomēr pavisam savā nodabā atpūsties orhidejām nevajadzētu ļaut. Regulāri jāvēro, vai tām ir pietiekami daudz gaismas, jo mūsu platuma grādos tā ir diezgan liela problēma Par to, ka augam trūkst gaismas, vispirms liecinās lapu krāsa; tām jābūt gaiši zaļām. Tiklīdz lapas ir tumši zaļas, tas ir palīgā sauciens – vajag gaismu! Par gaismas trūkumu var liecināt arī tas, ka lapas kļuvušas plānākas. Vēl viens rādītājs, ka orhidejām ziemā trūkst gaismas, – to sakņu sistēma iekrāsojas sudrabaini pelēka un sāk kalst.
Ja augam novērojama kāda no šīm pazīmēm, steigšus jādomā, kā to glābt. Pirmais solis – novieto to uz dienvidu puses palodzes. Ja orhidejai tik un tā gaismas ir par maz, pārvieto augu uz telpu, kur visbiežāk deg mākslīgais apgaismojums. Visefektīvākā gan šādos apstākļos ir fitolampa. Orhidejai pietiks, ja zem speciālās lampas to paturēsi kaut vai divas stundas dienā.
Kad labāk pārstādīt?
Jāņem gan vērā, ka ne vienmēr un ne visas orhideja ziemā atpūšas. Reizēm, par spīti tumšajam laikam, tās naski dzen saknes, tāpēc prasīties prasās pēc pārstādīšanas lielākos podos. Tomēr ziemā to darīt nebūs īsti pareizi. Tumšā laika dēļ saknes augs lēnāk, līdz ar to augs pēc pārstādīšanas slikti jutīsies. Pastāv arī risks, ka saknes varētu sākt pūt. Sausais gaiss iekštelpās arī var nelabvēlīgi ietekmēt pārstādīšanas procesu – saknes jaunajā podā ātrāk izžūs, un orhideja var sāk nīkuļot, vieglāk padoties dažādām slimībām. Tāpēc pārstādīšanu vajadzētu atlikt vismaz līdz februārim. Protams, ja augam uzmetas kaitēkļi vai tas sācis pelēt, tad gan jāpārstāda nekavējoties.