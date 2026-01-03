Sapnis par īstu šokolādi Balvos pārtop biznesā: Aleta un Niks rada savu šokolādes zīmolu
Aleta Boldāne un Niks Mičs deviņu mēnešu laikā no dzīves Nīderlandē nonākuši līdz sava šokolādes zīmola IK “&LaVersa” izveidei Balvos, piedāvājot inovatīvas dražeju garšas un strauji attīstot ražošanu. Četru mēnešu laikā radītas jau 10 šokolādes dražeju garšas.
Ideja radās no pavisam vienkāršas vēlmes - baudīt patiešām gardu šokolādi arī šeit. Tādu, kas ļauj izjust garšu līdzsvaru, nevis tikai šokolādes saldumu. Tagad uzņēmums jau tirgo produkciju, paplašina piedāvājumu, pieņem privātus un korporatīvus pasūtījumus un ir uzņemts LIAA inkubācijas programmā ar eksporta ambīcijām.
Pirmo reizi IK “&LaVersa” ražoto šokolādi varēja iegādāties Lauku labumu tirdziņā Balvu novada svētku laikā jūlijā. Lai arī produkcija tirgū ir pieejama jau četrus mēnešus, daudzi joprojām ar pārsteigumu atklāj, ka šokolāde patiešām tiek ražota Balvos. Pirmais produkts bija šokolādes konfekte uz kociņa (lolipops) ar sublimētiem augļiem un riekstiem, vēstī Balvu novada pašvaldībā.
Izpētot šokolādes tirgu, Aleta un Niks secināja, ka viņu produktam jāizceļas ar kvalitāti un oriģinalitāti. Šī gada pavasarī daudz laika tika veltīts profesionālai izaugsmei – apmeklēta šokolādes ražotāju izstāde Nīderlandē, šokolādes ražotne Beļģijā, kā arī apgūti šokolādes pamati Apvienotajā Karalistē, šokolādes degustācijas kursi Rumānijā un dražeju ražošanas apmācības Itālijā.
Par pašvaldības piešķirto grantu un pašu līdzfinansējumu tika iegādāta tirdzniecības telts, bankas karšu terminālis, dehidratācijas, liofilizācijas un temperēšanas iekārtas, indukcijas plīts, pārvietojamais kondicionieris, uzglabāšanas plaukti un kastes. Tā kā ar šo finansējumu nebija pietiekami, uzņēmums piesaistīja arī ALTUM aizdevumu dražeju ražošanas iekārtas iegādei.
Četru mēnešu laikā radītas jau 10 šokolādes dražeju garšas. Šobrīd IK “&LaVersa” piedāvā: Ķiršu vasara – vesels sublimēts ķirsis baltajā šokolādē; Tumšais ķirsis – vesels sublimēts ķirsis tumšajā šokolādē; Tropiskais čili – žāvēti mango gabaliņi tumšajā šokolādē; Melnais citrons – žāvēti citrona gabaliņi tumšajā šokolādē; Tumšā lazda – grauzdēti lazdu rieksti tumšajā šokolādē; Rupjmaizes kārtojums – žāvētas dzērvenes baltajā un tumšajā šokolādē ar rudzu rīvmaizi; Samtainā mandele – grauzdētas mandeles piena šokolādē ar avenēm; Kokoss – kokosriekstu gabaliņi piena šokolādē; Baltā mellene – žāvēti melleņu gabaliņi baltajā šokolādē. Vasaras sezonā plānots piedāvāt arī garšu Zemeņu popkorns – sublimēti zemeņu gabaliņi baltajā šokolādē.