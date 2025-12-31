Atkritumu konteineri ar eglīti.
Noderīgi ikdienā
Šodien 18:18
Paziņots, līdz kuram datumam Alūksnes iedzīvotāji varēs nodot pārstrādei savas Ziemassvētku eglītes
No 12. līdz 17. janvārim Alūksnes iedzīvotāji varēs savas eglītes nodot pārstrādei. Daudzdzīvokļu un privātmāju iedzīvotājiem tās ir jānogādā laukumos, kur atrodas šķiroto atkritumu konteineri, paziņots Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā.
Pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem eglītes jānovieto pie savu māju atkritumu konteineriem. Savukārt privātmāju iedzīvotājiem būs iespēja novietot eglītes publiski pieejamos dalīto (šķiroto) atkritumu savākšanas laukumos, kas atrodas Ziemeru, Augusta, Ziedu, Miera, Siguldas un Cerību ielās.
Pēc noteiktā datuma Ziemassvētku eglītes savāks pašvaldības iestāde “Spodra” un nogādās tās sašķeldošanai dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumā.
Lai eglītes varētu tikt pārstrādātas, iedzīvotāji aicināti pirms nodošanas tās pilnībā atbrīvot no rotājumiem un lampiņām!