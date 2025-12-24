Gultas blakts.
Šodien 18:28
Arī ziemā mājās var uzrasties šie mazie nevēlamie asinsūcēji, brīdina eksperti
Varētu šķist, ka gultas blaktis var parādīties mājoklī tikai vasarā, taču eksperti brīdina, ka arī šajā ziemas laikā tās var uzrasties.
Kaitēkļu speciālisti skaidro, ka blaktīm patīk siltums, un, padarot telpas siltākas – piemēram, ieslēdzot apsildāmās segas – gultas blaktis var kļūt atkal aktīvas, vēsta "Daily Mail".
“Gultas blaktis pievelk ķermeņa siltums, oglekļa dioksīds un cilvēka smarža,” stāsta Indu Kovarthanan, uzņēmuma "Pests R Us Ltd" direktors, intervijā "Which?".
Tipiski simptomi, ja gultas blaktis ir uzradušās, ir jauni sarkani, niezoši kodumi uz ādas un mazi brūni plankumi uz gultas veļas vai mēbelēm.
Eksperti iesaka regulāri mazgāt drēbes un gultas veļu, iestatot temperatūru vismaz 45°C uz 30 minūtēm. Tāpat ieteicams pārbaudīt dažādas spraugas mājās, kur kukaiņi varētu slēpties, regulāri sūkt putekļus un iegādāties matrača pārsegu.