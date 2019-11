Kā mājās apkarot blusas?

Kā apkarot?

Blusu apkarošana jāveic secīgos posmos: ja kukaiņu invāzijas cēlonis ir dzīvnieks, tas jāapstrādā ar insekticīdiem, ko var iegādāties zooveikalos un veterinārajās aptiekās. Tomēr likvidējot blusas tikai mājdzīvnieku kažokā, stāvoklis uzlabojas uz laiku, jo dzīvnieki tās salasa atkal. Tāpēc vienlaikus rūpīga jāuzkopj mājoklis un jāapstrādā ar pretblusu aerosolu vai šķīdumu, piemēram, Neostamazan. Ja vēlies cīnīties efektīvi, jāiznīcina blusu oliņas, kāpuri un kūniņas matračos, mīkstajos grīdas segumos, mēbelēs, grīdas dēļu šķirbās un noteikti arī suņu un kaķu guļvietās.

Vispirms ķeries pie ģenerāltīrīšanas – ar putekļsūcēju izsūc visur, kur var būt blusu olas, kāpuri un kūniņas, īpaši rūpīgi dzīvnieku guļvietas un cilvēku gultas, kurās it bieži mīl iekārtoties arī pūkainie draugi. Pēc tīrīšanas telpas un mēbeles apstrādā ar pretblusu aerosolu vai šķīdumu, bet neaizmirsti pēc tam telpu kārtīgi izvēdināt. Lai tik tiešām tiktu vaļā no kukaiņiem blusu sezonas laikā, diemžēl to nāksies darīt regulāri, vismaz reizi mēnesī.

Ar kādiem līdzekļiem?

Iegādājoties speciālos līdzekļus gan mājdzīvniekiem, gan mājokļa pasargāšanai no blusām, vajadzētu izpētīt, kam līdzeklis īsti domāts – vai tas iznīcina jau pieaugušas blusas (bet nenogalina esošās oliņas un kāpurus) vai arī paredzēts pilnam kukaiņu attīstības ciklam? Ja pietiek laika un pacietības, blusu atgaiņāšanai vari izmantot dabiskos līdzekļus – lavandu, vaivariņus, pelargonijas, krustnagliņas, kalmes un citas zālītes: svaigus, tikai rupji sagrieztus izkaisi uz grīdas un saliec zem gultas, bet, kad tie sakalst, saslauki un sadedzini. Tomēr, lai tautas medicīna iedarbībā pārspētu ķīmiju, telpā augiem jābūt lielā koncentrācijā, un tas savukārt cilvēkiem var izraisīt galvassāpes un alerģiju.

Entomologi iesaka sajaukt sāli ar sodu un izbārstīt suņa būdā – maisījums labi uzsūc mitrumu, kas ir labvēlīgs faktors blusu attīstībai, un iznīcina tās kāpura stadijā.

Par efektīgiem tiek uzskatīts arī tautas līdzeklis terpentīns, ko iesaka pievienot grīdas mazgāšanas ūdenim, kā arī grīdas regulāra mazgāšana ar sālsūdeni. Jāatceras, ka cīnoties ar blusām, regulāri jāmaina un uzreiz jāizmazgā gultas veļa un arī apģērbs, uz kura manīta blusa, lai tā nepaspēj sadēt oliņas.

Gadījumos, kad ar uzmācīgajiem ciemiņiem nav iespējams tikt galā pašu spēkiem, var aicināt palīgā dezinsekcijas firmu speciālistus. Tie lietos radikālākus līdzekļus – speciālus insekticīdus, ar kuriem ļauts darboties tikai licencētām firmām.

Interesanti par blusām

Izrādās, ka Latvijā sastopamas vairāk nekā 30 (!) sugu blusas, taču vairums no tām barojas ar dzīvnieku asinīm, un tikai četru veidu blusas (cilvēku, kaķu, suņu un žurku) interesējas par cilvēku. Kā zināms, blusas zibenīgi lec, turklāt lielā augstumā, salīdzinot ar savu ķermeni, tāpēc tās grūti noķert un arī nospiest nav viegli, jo kukaiņa ķermenis ir ciets un plakans.

Blusām ir četras attīstības stadijas – oliņas, kāpuri, kūniņas un kukaiņi. Lai blusu attīstības cikls noritētu netraucēti, vislabvēlīgākā ir silta un mitra vide, kas īpaši raksturīga mājām ar krāsns apkuri. Blusām patīk dzīvot arī šķirbainās dēļu grīdās, suņa būdā un kaķa guļasvietā. Uz dzīvnieka ķermeņa blusa mitinās pieaugušā stadijā un ne vien barojas ar suņa vai kaķa asinīm, bet dēj arī oliņas to kažokā. 14 dienās izšķiļas kāpuri, kas dzīvo labvēlīgā vidē un pārveidojas kūniņas stadijā, kurā tā var sabūt līdz pat 200 dienām. Kad no tās izšķiļas jaunā blusa, tai pirmajā nedēļā jādabū barība – asinis, citādi tā iet bojā. Ja barības ķēde darbojas nepārtraukti, blusa var nodzīvot pat vairākus gadus un radīt milzīgu daudzumu pēcnācēju.