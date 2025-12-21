“Clean R” bez maksas izvedīs Ziemassvētku eglītes
Turpinot iesākto tradīciju, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “CleanR” no šī gada 24. decembra līdz 2026. gada 20. janvārim bez maksas izvedīs savu klientu Ziemassvētku eglītes.
Ziemassvētku eglītes bez maksas var nodot Rīgā “CleanR” zonās, Jūrmalā, Ropažu un Ķekavas novadā, Ogres novada Tīnūžu un Ikšķiles pagastā, kā arī Jelgavas novada Ozolnieku un Cenu pagastā, informē valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.
“Akcija notiek piekto gadu. Dati rāda – atbildīga eglīšu nodošana kļuvusi par stabilu tradīciju. Kopš 2022. gada savākts par 184 % vairāk eglīšu, un tendence aug. Īpaši straujš kāpums šogad – 2025. gada sākumā savāktas 22 438 eglītes, gandrīz par 40 % vairāk nekā pērn. Tas apliecina, ka iedzīvotāji arvien aktīvāk izvēlas videi draudzīgu rīcību un uzticas mūsu risinājumam,” stāsta Stankevičs.
Ar “CleanR” palīdzību svētku eglītes tiek pārstrādātas siltumenerģijā, sniedzot ekonomisku un ekoloģisku ieguvumu.
“CleanR” klienti bez maksas var atbrīvoties no eglītēm no 24. decembra līdz 20. janvārim. Pieņem tikai dabīgās eglītes. Pirms nodošanas jānoņem rotājumi; ja eglīte bijusi podā, tā jāizņem un jāatbrīvo no augsnes. Pieņem eglītes līdz 2,5 m, garākas jāsazāģē.
Privātmāju iedzīvotāji izvešanu piesaka portālā www.manai.videi.lv, pa tālr. 67111001 vai e‑pastā kc@cleanr.lv. Pēc pieteikuma “CleanR” izveidos maršrutu un iepriekš paziņos izvešanas dienu. Vismaz dienu iepriekš eglīti jānovieto vietā, kur parasti izstumj konteinerus.
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji piesaka izvešanu nama pārvaldniekam, kurš informēs par datumu.
Pēc 20. janvāra izvešana turpināsies par maksu gan iedzīvotājiem, gan namu apsaimniekotājiem. “CleanR” pieredze rāda, ka no eglītēm atbrīvojas līdz pat Jāņiem.