Divi ideāli Ziemassvētku deserti: slavenais augļu kēkss “Stollen” un pašceptas piparkūkas pēc restorāna "Ferma" konditores receptes
Kā mājās pagatavot slaveno kēksu "Stollen" un kā izcept piparkūkas no pašgatavotas mīklas, stāsta restorāna “Ferma” konditore Valērija Čudova.
Ne vienam vien latvietim Ziemassvētku smarža saistās ar piparkūkām, īpaši, ja tās gatavo mājās pats. “Restorānu servisa skolas” pasniedzēja un restorāna “Ferma” konditore Valērija Čudova dalās padomos, kā pagatavot piparkūku mīklu, lai ceptās piparkūkas garšotu patiešām karaliski. Savukārt tiem, kuri vēlas uztaisīt nedaudz citādāku Ziemassvētku desertu, konditore piedāvā svētku augļu kēksa “Stollen” recepti.
“Atnākot ziemai, konditorejas izstrādājumi kļūst piesātinātāki, ar izteiktāku garšu un aromātiskām sastāvdaļām. Šiem desertiem raksturīgs pūdercukurs, kas rada asociācijas ar sniegu, svaigos rudens augļus nomaina žāvēti augļi un rieksti, kā arī salīdzinoši daudz tiek izmantotas tādas garšvielas kā kanēlis, anīss un krustnagliņas. Šīs ir ļoti siltas garšas, kas, iespējams, kādam saistās ar karstvīnu. Ziemai piestāv arī dažādi kēksi vai ingvera cepumiņi, kas spēj kārtīgi sasildīt ziemas vakaros,” saka Valērija.
Ziemassvētku “Stollen” recepte
“Ziemassvētku “Stollen” ir cēlies no Vācijas, un šis ir klasisks vācu Ziemassvētku deserts, jo tā forma atgādina autiņos ietītu bērniņu – Jēzus. Proti, vispirms tiek izveidota forma, kas nav pilnīgi ovāla, bet viens gals ir platāks, otrs šaurāks, un pēc tam mīkla tiek nedaudz pārlocīta,” stāsta konditore.
Sastāvdaļas:
- 180 g sviesta,
- 140 g cukura,
- 2 olas,
- 180 g biezpiena (9%),
- 10 g cepamā pulvera,
- šķipsniņa kanēļa,
- ingvers,
- sāls,
- 430 g miltu,
- 400 g žāvētu augļu, piem., dzērvenes.
Pēc izcepšanas:
- 80 g sviesta,
- 150 g pūdercukura.
Pagatavošana: puto sviestu ar cukuru, pakāpeniski pievienojot pa vienai olai. Pēc tam pievieno biezpienu (turpinot masu maisīt). Sausās sastāvdaļas (kanēli, ingveru, sāli, miltus) samaisa kopā un pakāpeniski pievieno masai. Beigās iemaisa arī sukādes un formē mīklu, kad tā izmaisīta. Cep 160 grādu temperatūrā aptuveni 40–50 minūtes.
Kad “Stollen” izcepies, to sasmērē ar izkausētu sviestu un pārkaisa ar pūdercukuru.
Piparkūku mīklas recepte
- 220 g cukura,
- 150 g sviesta,
- 500 g miltu (papildus mīklas rullēšanai),
- 1 ola,
- 100 ml piena,
- 100 ml medus,
- 2 ēdamkarotes skābā krējuma,
- 2 tējkarotes sodas,
- 1 ēdamkarote kanēļa,
- ¼ ēdamkarotes malta muskatrieksta,
- ¼ ēdamkarotes maltu krustnagliņu,
- ½ tējkarote malta ingvera.
Pagatavošana: katliņā ieber cukuru, ielej pienu un medu, un tad, karsējot maisa, līdz cukurs izkūst. Kad tas izkusis, pievieno sviestu un maisa, kamēr tas izkūst. Pievieno sodu un atkal cītīgi maisa (masa strauji celsies uz augšu, tāpēc katlam jābūt ar augstām malām). Masu karsē, kamēr tā paliek tumši brūna. Pēc tam pievieno garšvielas un masu atdzesē, kamēr tā kļūst silta.
Masai pievieno olu un skābo krējumu. Kad tā ir kārtīgi samaisīta, pakāpeniski pievieno miltus (ne visus uzreiz).
Kad mīkla nedaudz atdzisusi, to ietin pārtikas plēvē un atstāj istabas temperatūrā aptuveni trīs stundas. Pēc tam glabā ledusskapī.
Kad mīkla nostāvējusies, to nedaudz pamīca, izrullē uz cepamā papīra un tad veido formiņas. Tās liek cepties krāsnī 180 grādos aptuveni 5–6 minūtes.