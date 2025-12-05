Seši iedarbīgi paņēmieni, kā tikt vaļā no smakas ledusskapī
Nepatīkamas smakas ledusskapī parādās no bojātiem vai ilgi glabātiem produktiem, gatavā ēdiena uzglabāšanas atvērtā veidā. Lai aromāti neuzkrātos un nesajauktos, periodiski pārskati produktus un izmazgā ledusskapi.
1. Papīrs. Nelāgo smaku palīdzēs uzsūkt papīrs – saliec plauktos un atvilktnēs avīzes un atstāj uz vairākām dienām. Pēc tam avīzes izņem un izmazgā ledusskapi ar kādu šķīdumu.
2. Etiķa šķīdums. Liels skābes saturs var sabojāt polimēra detaļas vai emalju, tāpēc maksimālā etiķa koncentrācija ūdenī nedrīkst pārsniegt 50 procentu. Sajauc 100 ml ūdens ar 5 ēdk. etiķa un ar šo šķīdumu izmazgā ledusskapi. Pusstundu atstāj ledusskapja durvis atvērtas, lai izvēdinās.
3. Ožamā spirta šķīdums. Ar ožamo spirtu var nomazgāt taukus un iznīcināt sakrājušās baktērijas uz iekšējām virsmām. Līdzeklim ir specifiska smarža, kas ātri izgaist. Glāzē ūdens iepilini 8–10 pilienus ožamā spirta un ar šo šķīdumu rūpīgi iztīri ledusskapi. Ievēro drošības pasākumus – uzliec medicīnisko masku un uzvelc gumijas cimdus.
4. Pārtikas soda. Pārbaudīts tīrīšanas līdzeklis, kas lieliski likvidē netīrumus un neitralizē smakas. Ledusskapja atkausēšanas laikā sagatavo putriņu: 3–4 ēdk. sodas pielej 50 ml ūdens. Uzklāj to uz netīrajām vietām ledusskapī un atstāj uz 5 minūtēm, tad nomazgā ar siltu ūdeni. Pēc tam iztīri ledusskapi ar etiķa šķīdumu. Soda lieliski uzsūc smakas, tāpēc to var turēt ledusskapī. Jaunu atvērtu sodas paciņu ledusskapī ieliec ik pēc mēneša, bet veco izņem.
5. Citrusaugļi. Pievieno svaigi izspiesta citrona sulu siltam ūdenim un izmanto to ledusskapja tīrīšanai. Var arī ledusskapī ievietot citrusaugļu šķēlītes – ik pēc 8 stundām tās nomaini, bet kopumā, lai tās ir ledusskapī 2–3 dienas. Citrusaugļu smarža efektīvi tiek galā ar asiem zivs, ķiploku, kūpinājumu aromātiem.
6. Smaku uzsūcēji. Ieliec ledusskapī aktivēto ogli, rīsus, kafiju, sodu, tēju, rupjmaizi, ābolus, kartupeļus vai garšvielas – baziliku, estragonu, timiānu. Maizi, ābolus, nomizotus kartupeļus, sagriez šķēlēs un liec uz plauktiem; maini katru dienu. Birstošos produktus – kafiju, tēju, rīsus, sasmalcinātu aktivēto ogli – ieber trauciņos un atstāj tos atvērtus. Tos maini reizi nedēļā vai pat divās. Jo lielāks ledusskapis, jo vairāk smakas uzsūcēju vajadzēs!
Rīkojies šādi!
Tīrīšanai der mīksta drāniņa. Samitrini to šķīdumā un rūpīgi izslauki visus plauktus, atvilktnes, noslauki ledusskapja sienas. Samitrini šķīdumā vates kociņu un ar to iztīri grūti pieejamas vietas, blīves un gumijas. Kad viss tīrs, izslauki vēlreiz ledusskapja iekšpusi ar sausu ,mīkstu lupatiņu un atstāj durvis atvērtas uz visu dienu, lai vēdinās.