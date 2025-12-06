Ja redzi - spied nost nekavējoties! Dabas aizsardzības pārvalde nāk klajā ar aicinājumu
Lai gan pienākusi ziema un šķiet, ka viss jau noklusis, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina iedzīvotājus būt modriem un arī šobrīd rūpēties par sava dārza veselību.
"Uzmanību! Spānijas kailgliemežu olas [atrodamas] arī ziemas sākumā! Ja, veicot vēl pēdējos dārza darbus, zem lapām, dēļiem vai komposta pamani baltas, necaurspīdīgas perlamutra lodītes, zini – tās ir Spānijas kailgliemeža olas. Spied nost uzreiz!" aicina DAP.
"Spānijas kailgliemeži Latvijā izplatās ļoti strauji. Olas sadētas cerībā, ka no tām vēl ziemas sākumā attīstīsies jaunā paaudze. Jaunie gliemeži pārziemo pārsteidzoši labi, īpaši, ja noslēpušies zem lapām vai siltākā augsnes slānī. Un katra olu kaudzīte, kas uzieta pat šobrīd, var nozīmēt simtiem jaunu postītāju pavasarī."
DAP norāda, ka olu kaudzītes var atrasties zem plēvēm, dēļiem, akmeņiem, komposta kaudzēs, dārza malās un mitrās vietās, kā arī podos un augsnes maisu atlikumos. Bet visefektīvākais un videi draudzīgākais veids, kā mazināt invazīvo gliemežu skaitu nākamajā sezonā ir - tos nekavējoties iznīcināt. Vairāk par Spānijas kailgliemežu ierobežošanas pasākumiem lasi ŠEIT.