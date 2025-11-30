Iedvesma svētkiem: košs Ziemassvētku vainags no eglīšu rotājumiem
Gada nogales svētku noskaņas vairošanai tā vien roka stiepjas pēc kādas jaunas eglīšu mantiņas, taču ko darīt ar pērn un aizpērn pirktajām, kuras šogad nemaz vairs nešķiet tik skaistas? Pagatavo košu vainagu no dažādu izmēru un faktūru eglīšu rotājumiem – bumbām!
Labāk izskatīsies vienādas krāsu gammas bumbas – tad darinājums nebūs par raibu. Dažādu materiālu vainaga pamatnes nopērkamas hobija lietu veikalos, bet to no papīra un kartona vari izgatavot arī pats. No kartona piegriez apaļu formu, pie tās pielīmē saņurcītu papīru, ko aplīmē ar papīra strēmelēm, izveidojot vainaga formu ar plakanu apakšpusi.
Tev vajadzēs:
eglīšu rotājumus – bumbas;
vainaga pamatni;
lentīti vainaga pakāršanai;
karstās līmes pistoli.
Dari tā!
1. Vainagam izmanto pamatni no salmiem, putuplasta vai papīra masas. Galvenais, lai tam ir plakana apakšpuse, kas pieguļ sienai vai durvīm.
2. Vispirms ar mazām bumbiņām nolīmē vainaga iekšējo malu, pēc tam ārējo ar lielākām, ievērojot bumbiņu izvietojumu simetriski visapkārt.
3. Pakāpeniski ar dažādu izmēru bumbām aizpildi visu vainaga pamatni. Ja vainagam izvēlētas vienas krāsas dažādu toņu bumbas, līmē tā, lai katrs tonis vienmērīgi izvietotos pa visu vainaga virsmu.
4. Lenti izver cauri bumbiņām, aptverot vainaga karkasu, sasien dubultmezglu, pēc dažiem centimetriem otrreiz, veidojot cilpu, lai vainagu būtu ērti pakārt pie sienas vai durvīm.