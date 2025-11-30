Kāds medus ir visvērtīgākais un vai to drīkst sildīt: biškopja galīgā atbilde
Droši vien katrs jau kopš bērnības zina, cik vērtīgs ir medus. Atceramies, ka neviena slimība neiztika bez karstas tējas ar medu. Šī produkta lietderība ir neapstrīdama, taču katrs medus veids nedaudz atšķiras pēc ietekmes uz veselību.
Biškopis Aleksejs Meļņičenko intervijā aģentūrai UNIAN pastāstīja, kādas produkta šķirnes ieteicams lietot dažādās situācijās, kā to pareizi uzglabāt un vai ir kļūdains izplatītais uzskats par kaitējumu, ko it kā rada medus sildīšana.
Kurš medus ir visvērtīgākais
Pēc biškopja teiktā, produkta sastāvs un īpašības ir atkarīgas no tā, kādus augus bites ir apputeksnējušas. Piemēram, akāciju medū ir visvairāk fruktozes un mazāk glikozes. Tieši tāpēc to bieži iesaka pat cilvēkiem ar cukura diabētu, jo tas būtiski nepaaugstina cukura līmeni asinīs. Savukārt visvairāk glikozes būs rapšu medū.
Atbilde uz jautājumu, kurš medus ir vislabākais, ir atkarīga no jūsu vajadzībām.
"Piemēram, kā jau minēju, cilvēki ar cukura diabētu, kuri baidās no cukura līmeņa paaugstināšanās, izvēlas baltās akācijas medu. Cilvēkiem ar vairogdziedzera slimībām - rapšu medu, jo tas pat ir sava veida zāles pret šīm kaitēm.
Liepu medus ir līdzeklis pret klepu, tas vislabāk piemērots akūtu elpceļu vīrusu infekciju simptomu ārstēšanai. Dažādu ziedu medus ir pietiekami universāls un vienlaikus unikāls, jo bites vāc nektāru no dažādiem ziediem un līdz ar to tas ir piesātināts ar visdažādākajiem mikroelementiem un vērtīgām vielām. Bet, ja cilvēki izvēlas medu pēc savām konkrētajām vajadzībām, tad, protams, labāk izvēlēties monofloru," stāsta biškopis.
Monoflorais medus ir tāds, kurā vairāk nekā 80% nektāra nāk no viena auga. Lai apstiprinātu tā sastāvu, tiek veikta laboratoriskā analīze. Pieredzējis biškopis var vadīties pēc krāsas, taču precīzu noteikšanu iespējams veikt tikai laboratorijā.
Kā pareizi uzglabāt medu
Šis produkts pats par sevi ir dabīgs konservants. Ir pat vēsturiski piemēri tā izmantošanai organisko materiālu saglabāšanai, tostarp cilvēku atliekām. Taču, lai medus saglabātu maksimālu vērtību un varētu glabāties gadsimtiem ilgi, ir nepieciešami noteikti apstākļi.
"Pirmkārt, ir jāizslēdz saules stari. Tāpēc vēlams, lai produkts atrastos tumšā vietā. Vēl viens svarīgs aspekts ir temperatūra. Uzglabāšanai ieteicams, lai telpā būtu līdz 20 °C," stāsta Aleksejs.
Ja medus ir sabiezējis, to var uzmanīgi mīkstināt, nepārsniedzot pieļaujamo temperatūru. Taču biškopis uzsver, ka kristalizācijas process ir pilnīgi dabisks un vislabāk tajā vispār neiejaukties.
Kāda temperatūra ir kaitīga medum
"Lai netiktu zaudētas derīgās vielas, ir svarīgi nepārsniegt medus kausēšanas temperatūru virs 38 °C. Tas skaidrojams ar to, ka bišu stropā medus vākšanas laikā temperatūra nepārsniedz 36-38 °C. Interesants fakts - siltuma līmenis stropā gandrīz atbilst cilvēka ķermeņa temperatūrai," norādīja biškopis.
Eksperts atbildēja uz populāro jautājumu - vai drīkst sildīt medu. Pēc viņa teiktā, ja produkta temperatūra pārsniedz aptuveni 38-40 °C, tajā zūd vērtīgās vielas. Tāpēc to nav ieteicams karsēt ūdens peldē. Mājas apstākļos labāk to mīkstināt, piemēram, noliekot pie radiatora, lai izvairītos no pārkaršanas.