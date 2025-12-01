Vai jālūkojas pēc pasta baloža? Kā mūsdienās var nosūtīt apsveikuma kartīti vai papīra vēstuli
Latvijas Pasta reiz ierastās dzeltenās vēstuļu kastītes gandrīz nekur vairs nav redzamas. Vai tas nozīmē, ka vēstuli vai apsveikuma kartīti Ziemassvētkos nosūtīt vairs nav iespējams?
Skaidro VAS Latvijas Pasts komunikācijas speciāliste Inita Fedko.
Vēstuli joprojām var iemest Latvija Pasta tradicionālajā dzeltenajā kastītē. Lai atrastu vistuvāko, sazinies ar klientu atbalsta komandu pa tālruni 27008001 vai e-pastu info@pasts.lv. Šo informāciju var noskaidrot arī jebkurā pasta nodaļā vai Latvijas Pasta klientu centrā.
Vismaz vienai vēstuļu kastītei ir jābūt uz katriem 8000 iedzīvotāju valstspilsētās un uz 6000 novada pilsētu iedzīvotāju. Pagastos vēstules visvienkāršāk ir nodot pastniekam, izmantojot pakalpojumu Pastnieks mājās. Pakalpojumu var pieteikt, zvanot uz klientu atbalsta dienesta tālruņa numuru.
Vēstuļu kastītes pakomātos
Latvijas Pasta vēstuļu kastītes ir arī uzņēmuma āra pakomātos, tāpēc vēstuli vari nosūtīt un arī saņemt sev izdevīgā laikā. Izmantojot pakomāta vēstuļu kastīti, var sūtīt vēstules, apsveikumu kartītes, rakstveida paziņojumus, dokumentus, drukātus materiālus vai sīkus priekšmetus. Tev tikai jāatrod norāde Vēstuļu kastīte un savs sūtījums jāieliek atverē zem tā. Parasti tas atrodas zem pakomāta ekrāna.
Izmantojot pakomātu, var nosūtīt arī parastu, ierakstītu vai apdrošinātu vēstuli, neizmantojot vēstuļu kastīti, bet savu sūtījumu ievietojot pakomāta nodalījumā. Pirms tam gan vēstule jāreģistrē mans.pasts.lv. Vēstuļu kastīti iztukšo reizē ar pakomātu – tajā laikā, kas norādīts uz pakomāta.
Zināšanai
Patlaban Latvijā ir 623 Latvijas Pasta vēstuļu kastītes – 247 ir tradicionālās, 375 pakomātos.