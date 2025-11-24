Latvijas valsts meži sociālajā tīklā "Facebook" publicējuši video, kur redzams, kā Dūmiņu purvā pastaigājas vilks.
Viena Vide Visiem
Šodien 22:27
VIDEO: kamera fiksē kā purvā pastaigājas vilks
Latvijas valsts meži (LVM) sociālajā tīklā "Facebook" publicējuši video, kur redzams, kā Dūmiņu purvā pastaigājas vilks.
LVM ziņo, ka šogad dzimušie vilcēni vēl līdz februārim turēsies kopā ar pieaugušajiem vilkiem, lai mācītos medīt un sagatavotos patstāvīgai dzīvei. Februārī, kad sāksies vilku pārošanās laiks, jaunie vilki atdalīsies no bara.
“Purvi ir tipiska vilku dzīvotne. Galvenokārt vilki purvā uzturas dienās, tur rodot patvērumu, jo purvā ir kluss un mierīgs. Purvu salas nereti kļūst par midzeņu vietām, kur sagaidīt un audzināt jaundzimušos mazuļus – tās nodrošina drošu patvērumu no cilvēka apmeklējumiem,” skaidro LVM vides eksperts Uģis Bergmanis.