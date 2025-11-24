Brūkleņu kārtojums ar pārslām
foto: Shutterstock
Brūkleņu kārtojums ar pārslām

Ja tev ir negrauzdētas pārslas, samaisi tās ar pūdercukuru, uzber uz plāts, kas pārsegta ar cepamo papīru, un krāsnī nedaudz pabrūnini. 100 g pārslu pietiks ar vienu ēdamkaroti pūdercukura.

Sastāvdaļas

  • 400 ml saldā krējuma

  • 200 g gatavu brūkleņu (var būt saldētas vai ievārījums)

  • 2 ēd. k. cukura

  • 300 g musli

Pagatavošana

20 min  4 porcijas

  1. Saputo krējumu ar cukuru.
  2. Četros deserta trauciņos liec iespējami plānās kārtiņās musli, brūklenes un saputoro krējumu, līdz visas sastāvdaļas izlietotas.
  3. Ja garšo kraukšķīgas pārslas, šo desertu gatavo īsi pirms pasniegšanas. Ja tīk labi savilkušās garšas, pagatavo diennakti iepriekš un glabā ledusskapī.

