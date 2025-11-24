Garšīgi
Šodien 17:01
Brūkleņu kārtojums ar pārslām
Ja tev ir negrauzdētas pārslas, samaisi tās ar pūdercukuru, uzber uz plāts, kas pārsegta ar cepamo papīru, un krāsnī nedaudz pabrūnini. 100 g pārslu pietiks ar vienu ēdamkaroti pūdercukura.
Sastāvdaļas
Brūkleņu kārtojums ar pārslām
-
400 ml saldā krējuma
-
200 g gatavu brūkleņu (var būt saldētas vai ievārījums)
-
2 ēd. k. cukura
-
300 g musli
Pagatavošana
20 min 4 porcijas
- Saputo krējumu ar cukuru.
- Četros deserta trauciņos liec iespējami plānās kārtiņās musli, brūklenes un saputoro krējumu, līdz visas sastāvdaļas izlietotas.
- Ja garšo kraukšķīgas pārslas, šo desertu gatavo īsi pirms pasniegšanas. Ja tīk labi savilkušās garšas, pagatavo diennakti iepriekš un glabā ledusskapī.