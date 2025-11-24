Biezpiena sacepums ar mandarīniem
foto: Shutterstock
Garšīgi

Sadarbības projekts

Mandarīnu vietā der gan apelsīnu gabaliņi, gan jebkuras mūsu pašu sulīgās ogas.

Sastāvdaļas

  • 500 g vājpiena biezpiena

  • 400 g mandarīnu

  • 75 g mannas

  • 50 g mīksta sviesta

  • 50 g cukura

  • 50 g pūdercukura + pūdercukurs pārkaisīšanai

  • 3 olas

  • 1 citrona sula

  • taukvielas veidnei

  • sāls

Pagatavošana

40 min  80 porcijas

  1. Mandarīnus nolobi un sadali daiviņās. Atdali balto plēvīti.
  2. Olu baltumus atdali no dzeltenumiem un kopā ar šķipsniņu sāls viegli saputo. Turpini putot un pakāpeniski iesijā cukuru, līdz izveidojas stingras putas.
  3. Sviestu saputo ar pūdercukuru un citrona sulu. Pa vienam ieputo olu dzeltenumus. Iemaisi biezpienu un mannu.
  4. Uzmanīgi iecilā saputoto baltumu.

  5. Pildi ietaukotā sacepumu veidnē. Virsū kārto mandarīnu gabaliņus.

  6. Liec 175 grādu karstā cepeškrāsnī un cep aptuveni 50 minūtes. Gatavu pārkaisi ar pūdercukuru.

Tēmas

Braun

