Garšīgi
Šodien 16:58
Biezpiena sacepums ar mandarīniem
Mandarīnu vietā der gan apelsīnu gabaliņi, gan jebkuras mūsu pašu sulīgās ogas.
Sastāvdaļas
Biezpiena sacepums ar mandarīniem
-
500 g vājpiena biezpiena
-
400 g mandarīnu
-
75 g mannas
-
50 g mīksta sviesta
-
50 g cukura
-
50 g pūdercukura + pūdercukurs pārkaisīšanai
-
3 olas
-
1 citrona sula
-
taukvielas veidnei
-
sāls
Pagatavošana
40 min 80 porcijas
- Mandarīnus nolobi un sadali daiviņās. Atdali balto plēvīti.
- Olu baltumus atdali no dzeltenumiem un kopā ar šķipsniņu sāls viegli saputo. Turpini putot un pakāpeniski iesijā cukuru, līdz izveidojas stingras putas.
- Sviestu saputo ar pūdercukuru un citrona sulu. Pa vienam ieputo olu dzeltenumus. Iemaisi biezpienu un mannu.
- Uzmanīgi iecilā saputoto baltumu.
-
Pildi ietaukotā sacepumu veidnē. Virsū kārto mandarīnu gabaliņus.
-
Liec 175 grādu karstā cepeškrāsnī un cep aptuveni 50 minūtes. Gatavu pārkaisi ar pūdercukuru.