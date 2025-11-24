Garšīgi
Šodien 16:54
Piparkūkas ar šokolādi
Tieši tikko ceptu piparkūku smarža ir tā, kas ienes mājās Ziemassvētku sajūtu. Lūk, viegli pagatavojama piparkūku mīklas recepte, kas iedrošinās arī tevi pagatavot šo svētku gardumu.
Sastāvdaļas
Piparkūkas ar šokolādi
-
1 iepakojums šokolādes kēksa maisījuma (450 g)
-
100 g kviešu miltu
-
80 g eļļas pēc izvēles
-
80 g tumšā cukura sīrupa
-
2 olas
-
40 g piparkūku garšvielu
-
šķipsniņa sāls
-
tumšā šokolāde
Pagatavošana
- Šokolādes kēksa maisījumu sajauc ar kviešu miltiem, sāli un piparkūku garšvielām.
- Olas un cukura sīrupu ar mikseri kul apmēram 2 minūtes, tad pievieno eļļu.
- Sausās sastāvdaļas sajauc ar slapjajām. Ar rokām samīci mīklu un to stundu atdzesē ledusskapī.
- Mīklu izrullē 1 cm biezu, ar formiņām veido cepumus un kārto tos uz cepamās plātnes.
- Piparkūkas cep 180°C sakarsētā cepeškrāsnī 7-8 minūtes, pēcāk atdzesē un iemērc kausētā šokolādē, izrotā ar sakapātiem riekstiem vai cukura dekoriem.