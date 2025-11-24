Garšīgi
Šodien 16:51
Brilē krēms
Klasiskais franču crème brûlée ir lielisks deserts, ko vari pagatavot jau dienu iepriekš un glabāt ledusskapī. Labi garšos ar zemenēm, jāņogu želeju, svaigi maltām brūklenēm un citām ogām.
Sastāvdaļas
-
600 ml saldā krējuma
-
8 olu dzeltenumi
-
1 vaniļas pāksts (vari izlīdzēties ar vanilīnu vai vaniļas cukuru)
-
4 ēdk. cukura glazūrai
-
4 tējk. cukura krēmam
-
4 karstumizturīgus 200 ml trauciņus
Pagatavošana
40 min 4 porcijas
- Gatavo krējuma masu. Lej krējumu mazā kastrolītī. Pārgriez gareniski vaniļas pāksti, izskrāpē sēkliņas, liec tās krējumā. Iemet tur arī pāksti. Krējumu uzvāri. Noņem no uguns, noliec malā. Saputo olu dzeltenumus ar cukuru, līdz veidojas biezas, gaišas putas. Izņem pāksti no krējuma, nomazgā, izžāvē un noliec citai reizei. Lej krējumu olu putās, rūpīgi maisot.
- Cep krēmu. Uzkarsē krāsni līdz 180 grādiem. Sameklē dziļu cepešpannu, liec tajā trauciņus. Salej krējuma masu trauciņos. Pielej pannu ar karstu ūdeni tā, lai tas būtu vismaz līdz 3/4 trauciņu augstuma. Liec pannu uz 30 minūtēm cepeškrāsnī. Krēmam jābūt sarecējušam, vidū tas var būt vēl viegli ļumīgs.
- Glazē krēmu. Glazūrai paredzēto cukuru pannā sabrūnini, liec uz cepamā papīra, atdzesē, salauz gabaliņos un samal. Pārkaisi biezā slānī katram krēma trauciņam un, izmantojot virtuves degli, sakausē brūnā karameļu ledū. Ja nav degļa, vari ielikt krāsnī grila režīmā augstā temperatūrā. Pasniedz atdzesētu.