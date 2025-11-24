Garšīgi
Šodien 16:44
Vaniļas kēkss ar bumbieriem
Mūsu pārliecība ir - ēdienam jābūt ne tikai garšīgam, bet arī skaistam. Šī kēksa recepte ir lielisks apstiprinājums šim apgalvojumam.
Sastāvdaļas
Bumbieriem:
4 bumbieri
1l ūdens
200g cukurs
1/2 citrons
kanēļa standziņa
Mīklai:
180 g sviests (istabas temperatūrā)
190g milti
190g cukurs
3 olas
40ml piens
1 tējk. cepamais pulveris
vaniļas pāksts
pūdercukurs
Pagatavošana
90 min
- Katlā ielej ūdeni, pievieno cukuru, kanēļa standziņu, 1/2 citrona miziņu un svaigi spiestu sulu un uzvāri. Bumbierus nomizo un nogriez tiem apakšu, lai bumbieris kļūtu stabils. Caur bumbiera apakšu izgriez serdi. Kad sīrups uzvārījies un cukurs izšķīdis, tajā ieliec bumbierus un vāri, līdz bumbieri kļūst mīksti, bet saglabā formu. Vāŗīšanas laiks ir atkarīgs no bumbieru šķirnes - mums tas aizņēma 15 min. Bumbierus izņem un noliec atdzesēties uz šķīvīša.
- Sviestu uzputo ar cukuru, līdz masa kļūst gaiša. Pa vienai iesit olas, ik pēc 1 min. putojot. Pievieno pienu, vaniļas pāksts saturu, cepamo pulveri un uzputo vēlreiz. Pēdējos pievieno miltus, vēlreiz uzputo. Cepamo formu ietauko un ielej mīklu. Bumbierus uzmanīgi iespraud mīklā, iespiežot tos līdz apakšai. Cep iepriekš uzkarsētā krāsnī 170 grādos apm. 1 stundu. Gatavību pārbaudi ar koka irbulīti. Var gadīties, ka laiks atšķirsies - atkarīgs gan no formas, gan no cepeškrāsns.
- Kūku atdzesē un pirms pasniegšanas pārkaisi ar pūdercukuru.