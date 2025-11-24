Garšīgi
Ābolu mērce
Šī mērce lieliski garšo ar cūkgaļu vai putna gaļu, bet, ja pievieno mazliet vairāk cukura, to var izmantot desertiem vai saldējumam. Pēc šīs receptes iznāks 1 ½ litra mērces.
Sastāvdaļas
2 kg ābolu
100 g brūnā cukura
1 citrons
1 apelsīns
1 kanēļa miziņa
0.5 tējk. sāls
Pagatavošana
20 min
- Āboliem izņem serdes un sagriez tos gabalos. Liec katlā kopā ar cukuru, sāli, rīvētu miziņu no puses citrona un puses apelsīna un kanēļa miziņu. Izspied sulu no abiem citrusaugļiem un pievieno arī to.
- Uzvāri un uz lēnas uguns turpini vārīt apmēram pusstundu, līdz āboli sašķīduši. Izņem kanēļa mizu un ar kāta blenderi ābolus sablendē gludenā masā. Lai iegūtu īpaši viendabīgu konsistenci, mērci var izberzt caur sietiņu. Ledusskapī var uzglabāt mēnesi, bet, ja gribi saglabāt ziemai, tad mērci pildi burciņās un sterilizē.