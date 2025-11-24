Garšīgi
Šodien 16:31
Omītes auzu pārslu cepumi bez miltiem
Katrai omītei ir savas supperreceptes. Arī šī ir viena no brīnišķīgajām receptēm, kas iegūta no kādas omītes recepšu klades. Izmēģini arī tu!
Sastāvdaļas
Omītes auzu pārslu cepumi bez miltiem
-
250 g auzu pārslu
-
100 g sasmalcinātu riekstu
-
100 g sviesta (istabas temp.)
-
120 g cukura
-
2 olas
-
20 g vaniļas cukura
-
sāls
Pagatavošana
40 min 20 porcijas
- Sviestu uzputo ar cukuru un vaniļas cukuru, pievieno šķipsniņu sāls. Turpinot putot, pa vienai pievieno olas. Puto, līdz masa kļūst gaisīga un viendabīga. Pievieno auzu pārslas un riekstus, kārtīgi samaisi.
- Cepešpannu izklāj ar cepamo papīru. Gatavu mīklu ar divu karošu palīdzību liec uz cepešpannas, veidojot apaļus cepumus apm. 1 cm biezus. Cepumus neliec pārāk tuvu vienu otram, jo tie cepeškrāsnī pakusīs un saplūdīs kopā. Cep iepriekš uzkarsētā krāsnī 180 grādos 15 min.
- Gatavus cepumus atdzesē un pasniedz.