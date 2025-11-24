Garšīgi
Šodien 16:25
Gaisīgais upeņu krēms
Upenes var aizstāt ar jebkurām citām tev tīkamām ogām. Ja tev nepieciešams pacienāt vairāk viesu, ņem vairāk olbaltumu, proporcionāli palielinot arī pārējās sastāvdaļas. Ideāli, ja vari izmantot lauku vistu olas.
Sastāvdaļas
-
90 g blendētu upeņu
-
65 g cukura
-
60 ml saldā krējuma (35%)
-
40 g pūdercukura
-
1 olas baltums
-
2 g želatīna
Pagatavošana
25 min 3 porcijas
- Puto olbaltumu, pakāpeniski pievienojot pūdercukuru.
- Paralēli uzkarsē upenes, kam pievieno cukuru, – jāsanāk sīrupam. Tam lēnām, nepārtraucot putošanu, pievieno olbaltumu.
- Mazā ūdenī uzbriedini un izkausē želatīnu, ko pievieno olbaltuma–upeņu masai. Pārtrauc putošanu.
- Saputo saldo krējumu. Putukrējuma masu lēnām iemaisi olbaltuma–upeņu masā.
- Liec masu skaistās glāzēs un sastingt ledusskapī. Krēmam jāsanāk maigam un gaisīgam. Pasniedzot rotā ar ogām.