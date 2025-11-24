Garšīgi
Kazeņu kēksiņi
Kazeņu kēksiņi ir salds baudījums, kas apvieno sulīgu ogu garšu un maigi gaisīgu mīklu. Tie ir perfekti gan nesteidzīgām brokastīm, gan mirkļiem, kad gribas ko īpašu.
Sastāvdaļas
Kazeņu kēksiņi
-
300 g miltu
-
3 olas
-
200 g cukura
-
150 g sviesta
-
150 g kazeņu
-
130 g piena
-
3 tējk. cepampulvera
-
1 tējk. vaniļas cukura
-
1 šķipsna(s) sāls
-
pūdercukurs pārkaisīšanai
Pagatavošana
60 min 12 porcijas
- Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Sagatavo kēksiņu pannu vai formiņas – ieliec papīra formiņas vai iesmērē ar sviestu un izkaisi ar miltiem.
- Liec bļodā vai miksera traukā sviestu, cukuru un vaniļas cukuru. Puto, līdz masa ir viegla un gaisīga, tad pa vienai šķil klāt olas, turpinot putot.
- Atsevišķā bļodiņā sajauc miltus ar cepampulveri un sāli. Pārmaiņus ar pienu, iejauc miltu maisījumu mīklā. Pēdējās saudzīgi iemaisi kazenes.
- Cep 20–25 minūtes, līdz kēksiņi gaiši zeltaini. Gatavus pārkaisi ar pūdercukuru.