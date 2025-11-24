Garšīgi
Šodien 16:16
Aveņu un ābolu marmelāde ar timiānu
Šī marmelāde ir ar sēkliņām. Ja gribas viendabīgu konsistenci, gatavošanas process būs mazliet ilgāks – sablendēto biezeni vispirms izberz caur sietiņu, tikai tad pievieno pārējos produktus un vāri.
Sastāvdaļas
Aveņu un ābolu marmelāde ar timiānu
-
600 g aveņu
-
600 g ābolu
-
500 g ievārījuma cukura 2:1
-
1 citrona sula
-
2 tējk. kaltēta timiāna
Pagatavošana
- Ābolus nomizo un sagriez gabaliņos.
- Sablendē tos kopā ar avenēm un pievieno pārējos produktus.
- Uzvāri un maisot turpini vārīt 5 minūtes.
- Karstu pildi burciņās un aizvāko.