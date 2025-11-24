Aveņu un ābolu marmelāde ar timiānu
foto: Publicitātes foto
Aveņu un ābolu marmelāde ar timiānu

Šī marmelāde ir ar sēkliņām. Ja gribas viendabīgu konsistenci, gatavošanas process būs mazliet ilgāks – sablendēto biezeni vispirms izberz caur sietiņu, tikai tad pievieno pārējos produktus un vāri.

Sastāvdaļas

Aveņu un ābolu marmelāde ar timiānu

  • 600 g aveņu

  • 600 g ābolu

  • 500 g ievārījuma cukura 2:1

  • 1 citrona sula

  • 2 tējk. kaltēta timiāna

Pagatavošana

  1. Ābolus nomizo un sagriez gabaliņos.
  2. Sablendē tos kopā ar avenēm un pievieno pārējos produktus.
  3. Uzvāri un maisot turpini vārīt 5 minūtes.
  4. Karstu pildi burciņās un aizvāko.

