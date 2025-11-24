Garšīgi
Ziemassvētku pudiņš
Kad nosvinēti visi rudens svētki un Latvijas dzimšanas diena, var sākt gatavoties Ziemassvētkiem – vismaz virtuvē. Augļu un riekstu pudiņš ir gardums, ar kuru var padarīt Ziemassvētku gaidīšanas laiku vēl jo patīkamāku. Agrāk pudiņu pagatavoja, precīzāk sakot, tvaicēja vai karsēja ūdens peldē jau pāris mēnešus pirms svētkiem un tad ik pēc dažām dienām, reizēm pat katru dienu aplaistīja ar brendiju vai viskiju, vai atšķaidītu sīrupu, lai pudiņš pievilktos ar bagātīgu garšu un taptu sulīgs un aromātisks. Arī šo pudiņu var pagatavot jau šomēnes un tad nobriedināt līdz Ziemassvētkiem.
Sastāvdaļas
220 g tumšo rozīņu
200 g gaišo rozīņu
140 g sakapātu žāvētu dateļu
100 g sakapātu žāvētu plūmju
1 liels smalki sakapāts ābols
250 ml tumšā alus
100 g auksta sviesta + sviests veidnei
100 g brūnā cukura + cukurs veidnei
100 g sadrupināta svaigas baltmaizes mīkstuma
50 g miltu
2 olas
2 tējk. rīvētas citrona miziņas
pa 1 tējk. rīvētas apelsīna miziņas, maltu krustnagliņu, kanēļa un ingvera
½ tējk. malta muskatrieksta
Pagatavošana
- Bļodā samaisi rozīnes, dateles, plūmes un ābolus. Pievieno rīvētās miziņas un alu, pārklāj ar foliju un atstāj uz 12 stundām, lai ievelkas.
- Lielā bļodā samaisi atlikušos sausos produktus. Olas sakul, sviestu sarīvē skaidiņās un kopā ar mērcētajiem augļiem pievieno bļodas saturam. Rūpīgi samaisi.Pudiņa veidni iezied ar sviestu. Iekaisi 2 ēdk. cukura tā, lai graudiņi klātu arī veidnes sieniņas.
- Iepildi veidnē un nolīdzini. Veidni pārklāj ar foliju un malas pieloki klāt.
Veidni liec katlā vai dziļā pannā. Pielej verdošu ūdeni tā, lai tas sniegtos veidnei līdz pusei. Uz ļoti lēnas uguns vāri aptuveni 6 stundas. Ik pa laikam pielej ūdeni.
Gatavo pudiņu izņem no katla, veidnē atdzesē, pēc tam izgāz uz lēzena šķīvja un pārklāj ar tīru foliju.