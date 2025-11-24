Viegli pagatavojamais Ziemassvētku tiramisū
Viegli pagatavojamais Ziemassvētku tiramisū

Tiramisū ar mandarīniem būs ideāls deserts svētkos. Recepti piedāvā veikalu tīkls "Elvi" kopā ar pavāri un uztura speciālisti Jevgēniju Jansoni.

Sastāvdaļas

  • 500 g rikotas siera

  • 250 g maskarpones siera

  • 2 ēd. k. medus

  • 100 ml espreso

  • sula no 1 mandarīna (+ miziņas)

  • 50 ml iecienīta liķiera (labi derēs mandeļu vai krēma liķieris, bet alkoholu var arī nepievienot)

  • 125 g cepumu "Dāmu pirkstiņi"

  • 100 g tumšās šokolādes

  • 80 g 10% saldā krējuma

  • rīvēta šokolāde rotāšanai

Pagatavošana

  1. Pagatavo šokolādes glazūru - ūdens peldē vai mikroviļņu krāsnī izkausē šokolādi, pielej saldo krējumu, sildot maisi, līdz masa kļūst viendabīga. Atdzesē līdz istabas temperatūrai.
  2. Lielā stikla traukā vienā slānī izkārto cepumus.
  3. Samaisi espreso ar mandarīnu sulu un liķieri.
  4. Vienmērīgā kārtā aplej “dāmu pirkstiņus” ar espreso maisījumu.

  5. Tikpat vienmērīgā kārtā uz dāmu pirkstiņiem uzlej šokolādes glazūru un liec ledusskapī vai saldētavā, lai nedaudz sacietē.

  6. Saputo kopā rikotas un maskarpones sieru, medu un pusi no mandarīna miziņām.

  7. Siera maisījumu kārto virsū cepumu kārtojumam un izlīdzini.

  8. Rotā ar rīvētu šokolādi un mandarīna miziņām.

  9. Liec ledusskapī uz dažām stundām (var atstāt uz nakti).

