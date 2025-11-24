Garšīgi
Saldā desa ar mandeļu cepumiem un mandelēm
Par saldo desu šo desertu, kas pagatavojams bez vārīšanas un cepšanas, mēdz dēvēt pie mums. Citur to sauc par auksto suni, auksto ezi, šokolādes desu, turku salami, melno Pēteri utt. Šis nebūt nav padomju laika izgudrojums, kā šur tur gadās lasīt, bet gan ļoti iecienīts gardums vismaz ar pusotra simta gadu senu vēsturi. Savi varianti tapuši gan Itālijā, gan Lielbritānijā, gan Skandināvijas zemēs, gan Vācijā, kur 1920. gadā tikusi publicēta oficiālā pamatrecepte – šokolādes kūka no Leibnica firmas cepumiem. Starp citu, saldā desa jeb aukstais suns bijis arī britu prinča Viljama kāzu tortes pamatā – bez visa pārējā tā gatavota no 1700 cepumiem un 17 kilogramiem šokolādes.
Sastāvdaļas
250 g šokolādes
200 g izlobītu mandeļu
150 g mandeļu cepumu
150 g saldā krējuma
100 g kokosriekstu tauku
1 olas baltums
1 ēdk. rīvētu apelsīna miziņu
1 tējk. malta kanēļa
½ tējk. maltu Kajēnas piparu
½ tējk. sāls
Pagatavošana
- 50 min14 porcijas
- Olas baltumu saputo stingrās putās. Iecilā mandeles, garšvielas un sāli.
- Maisījumu klāj uz plāts, kas izklāta ar cepampapīru, un izlīdzini. Liec 200 grādu karstā cepeškrāsnī un cep 15–20 minūtes. Atdzesē.
- Šokolādi sakapā. Kokosriekstu taukus iepildi katliņā, pieber šokolādi, liec uz uguns un maisot lēnām izkausē.
- Iemaisi saldo krējumu. Iecilā apelsīnu miziņas, ceptās mandeles un rupji salauzītus cepumus.
Garenā kēksa veidnē ieklāj pārtikas plēvi. Iepildi maisījumu.
Ieliec ledusskapī uz 8–10 stundām.