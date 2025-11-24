Garšīgi
Olu liķieris decembra svētkiem
Kamēr bērni ziemā sildās ar karstu kakao, klāt piegrauzdami piparkūkas, pieaugušie var sasildīties ar mājās gatavota olu liķiera glāzīti. Salds un aromātisks – lielisks deserta aizstājējs. Pagatavošanai nepieciešamas 20 minūtes + laiks atdzesēšanai.
Sastāvdaļas
500 ml piena
200 ml saldā krējuma
200 ml viskija vai ruma
180 g cukura
6 olu dzeltenumi
2 ēd. k. kondensētā piena ar cukuru
1 tējk. vaniļas cukura
2 krustnagliņas
1 kanēļa miziņa
šķipsna rīvēta muskatrieksta
Pagatavošana
20 min 4 porcijas
- Saputo olu dzeltenumus ar cukuru un vaniļas cukuru.
- Uzvāri pienu kopā ar saldo krējumu, krustnagliņām, kanēli un muskatriekstu.
- Sīkā straumītē tecini piena-krējuma maisījumu olu dzeltenumos, tos centīgi kuļot. Olu masu lej atpakaļ katliņā un uz mērenas uguns karsē, līdz tā nedaudz sabiezē. Uzmanies, lai masu neuzkarsētu par daudz, jo tad ola savārīsies sīkos kunkulīšos. Temperatūrai nevajadzētu pārsniegt 75 grādus.
- Olu-piena masu izkās caur smalku sietiņu, lai atdalītu garšvielas un olu kunkulīšus, kas varbūt izveidojušies.
- Atdzesētā masā iemaisi kondensēto pienu un viskiju. Uzglabā noslēdzamā pudelē.